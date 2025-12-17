LIVE
Primavera, Cremonese-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Alle ore 16 la Fiorentina Primavera scenderà in campo in trasferta contro la Cremonese, nella gara valida per il turno infrasettimanale del campionato Primavera 1, giunto alla sedicesima giornata.
Segui la nostra DIRETTA testuale
I ragazzi di Galloppa arrivano all'appuntamento da primi in classifica, con la possibilità in caso di vittoria di portarsi a +5 su Roma e Parma, appaiate al secondo posto. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la sua DIRETTA testuale, raccontandovi tutto ciò che accade in campo. Per non perdervi neanche un'emozione del match vi basterà aggiornare costantemente questa pagina.
