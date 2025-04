E se mancasse Dodô come si potrebbe fare? Le soluzioni più probabili in mano a Palladino

La sfortuna continua ad abbattersi sulla Fiorentina. Nel momento decisivo della stagione due dei giocatori più in forma della viola sono costretti a dare forfait per qualche partita.

La vicenda Kean

Se la notizia di Kean ormai era stata metabolizzata dall'ambiente viola, soprattutto dopo la vittoria di Cagliari in cui i suoi sostituti (Beltran-Gudmundsson) hanno dimostrato di essere all'altezza, la notizia di Dodo è stata un vero fulmine a ciel sereno.

La mancanza di alternative

Il terzino brasiliano, in ospedale a causa dell'appendicite, è un titolare inamovibile per la squadra di Palladino, tanto che la società ha deciso nel mercato di gennaio di cedere la sua riserva Kayode senza acquistare nessuna alternativa. Il tecnico viola si ritrova costretto a inventarsi delle soluzioni fantasiose per sopperire alla mancanza di un vero vice-Dodo.

Le possibili soluzioni

Palladino, nel caso schierasse ancora il 3-5-2, potrebbe optare per il jolly Folorunsho. L'ex Napoli ha ricoperto tutti i ruoli del centrocampo viola da quando è arrivato e sembra essere una soluzione più sicura rispetto all'esperimento (andato male) Moreno, che da laterale di destra ha offerto una prestazione ampiamente insufficiente contro il Celje. Lo staff viola potrebbe decidere anche di ritornare alla difesa a quattro, in questo caso l'utilizzo di Moreno come terzino destro bloccato non è da escludere, anche se nello stesso ruolo potrebbe giocare anche Comuzzo che da più garanzie difensive.