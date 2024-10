La zampata di Gosens: un marchio di fabbrica che il tedesco sta offrendo alla Fiorentina, nonostante la penalizzazione tattica

Ne ha segnati tanti di gol in carriera Robin Gosens, soprattutto all'Atalanta dove è arrivato a quota 29 in cinque stagioni e dove si è reso protagonista con il suo ruolo da esterno a tutta fascia. A Firenze ci era arrivato per interpretare una posizione simile, prima del ripensamento di Palladino. Nel frattempo però il tedesco aveva già trovato il suo primo gol all'esordio, sfiorandone un altro proprio a Bergamo.

L'attualità racconta di un Gosens terzino, più arretrato rispetto al ruolo che l'ha valorizzato di più ma senza aver rinunciato alla sua presenza in area avversaria. E a San Gallo è arrivata la seconda zampata, stavolta su azione, con il bel tap-in del 2-4, a chiudere azione e partita. Un valore aggiunto, una risorsa in più, che la Fiorentina si porterà dietro e un attaccante aggiunto sempre decisivo in carriera nel fare male davanti.