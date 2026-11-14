Atta sempre più vicino a dare grattacapi a Vanoli: Monza nel mirino e poi una piacevole sovrapposizione con Gonçalves

La novità del rientro (parziale) in gruppo di Arthur Atta è di gran lunga la miglior notizia di questa pausa Nazionali per la Fiorentina: il francese è stato il fiore all'occhiello del mercato, come sottolineato da La Nazione, e Vanoli attende ancora di poter integrare nel motore una variabile di grande qualità. L'obiettivo è ritrovarlo tra i convocati proprio per la trasferta di Monza, a due mesi di distanza dall'ultima gara contro il Napoli.

Piacevoi problemi

Più che si avvicina al rientro Atta e più che Vanoli dovrà mettere in conto il giusto piano tattico per inserire il francese, che sia da mezzala con il 4-3-3 o da trequartista tattico nel 4-2-3-1, in una posizione dove giocherebbe già Pedro Gonçalves. Il ballottaggio sarebbe di alto livello, così come quello eventuale tra il portoghese e Njie: insomma, un rientro agognato e che porterebbe solo piacevoli problemi alla Fiorentina.