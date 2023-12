Monza-Fiorentina 0-1, Ikone si mangia un gol fatto! Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Monza-Fiorentina (7' Beltran)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Barak, Kouame; Beltran.

18' Fiorentina che stazione nella metà del campo del Monza, con Di Gregorio che continua a sbagliare nei passaggi ai compagni.

15' Fiorentina che mantiene il possesso palla, il Monza si fa trovare spesso basso

12' Reazione del Monza con Colpani che prova a lanciarsi verso l'area viola, ma poi sbatte conto il muro della difesa.

9' Clamoroso Ikone. L'esterno viola fa tutto bene, salta Di Gregorio per poi concludere, a porta spalancata, direttamente su D'Ambrosio.

7' GOOOOL!!!! Beltran!!! La combina grossa Di Gregorio, riservendo il pallone sull'attaccante viola che spedisce il pallone in porta con lo stinco! 1-0 per i viola!

5' Ancora Ikone! Stavolta l'esterno viola spara dalla distanza, paratona di Di Gregorio che salva la sua porta.

2' Ci prova subito Ikone, pallone alto sopra la traversa.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Ultima trasferta del 2023 per la Fiorentina, stasera impegnata allo ‘U-Power Stadium’ di Monza per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Trasferta insidiosa per i ragazzi di Italiano, che si trovano a un punto dalla Champions League e che hanno un’ottima occasione per migliorare la classifica, ma senza giocatori fondamentali come Gonzalez, Bonaventura e Martinez Quarta.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d'inizio alle 20:45.

