Si raffredda la pista che porta a Ndour alla Fiorentina. Il Bologna invece...

Cher Ndour, centrocampista italiano classe 2004, non è un obiettivo della Fiorentina - sentenzia seccamente l'esperto Alfredo Pedullà - malgrado le voci circolate nelle ultime ore.

Arriva la smentita?

“Addirittura un pressing in corso - prosegue il giornalista - a noi non risulta che neanche ci sia una trattativa. Magari le cose possono cambiare, ma oggi la situazione è questa", scrive sul proprio sito Pedullà.

Fiorentina no… Bologna sì?

Il Bologna, invece, sì ci sta pensando, ma all’interno della vicenda slot prestito che negli ultimi giorni hanno creato non pochi intoppi al Paris Saint-Germain. Ricordiamo che il classe 2004 è in prestito al Besikats, ma la sua avventura in Turchia potrebbe finire presto.