Va bene tutto, ma non intervenire su questo fallo è inconcepibile! - FOTO

Il Como vince contro la Fiorentina, lo fa in modo abbastanza netto per quanto riguarda il punteggio (3-1), conta poco ai termini della classifica, ma i viola qualche recriminazione se la portano dietro.

Prendiamo il primo gol dei lariani; nasce da un fallo netto di Kempf su Gonçalves all'altezza della trequarti nella metà campo viola. Incredibile che non se ne sia accorto l'arbitro Di Bello, ancor più incredibile che non sia intervenuto il Var per cambiare questa decisione.

Anzi non è incredibile è inconcepibile che non lo abbia fatto. Il nuovo corso della tecnologia in campo, in realtà ci riporta indietro di parecchi anni, quando gli arbitri sbagliavano e lo facevano con una continuità spaventosa. Siamo d'accordo che non si debba fare una vera e propria moviola in campo per tutti gli interventi, ma così no, non va bene.

Ed è un episodio che ha cambiato, e non poco, il corso di Fiorentina-Como.