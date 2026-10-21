Cedette Oulai alla Fiorentina, oggi è sospeso per calcioscommesse. Caos nel calcio turco

Momento buio per la Federcalcio turca, che continua con la propria inchiesta sul caso di calcioscommesse che ha travolto il Paese. Tra i sospesi (su ben 448 indagati!) c'è anche il presidente di una squadra ben nota alla Fiorentina.

Un volto noto

Degli oltre quattrocento profili sospetti sopracitati, ne sono stati sospesi quasi un terzo, ossia 147 figure interne alle varie squadre della piramide calcistica turca. Fra questi, addirittura, sarebbe stato sospeso il presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, che nella scorsa sessione di mercato ha ceduto Oulai alla Fiorentina.

Scatta la sospensione

Il numero uno del Trabzonspor è stato punito per aver effettuato scommesse sul calcio, cosa ovviamente vietata per tutti i tesserati della lega in questione. Per Dogan, così come per gli altri 146 dirigenti ritenuti colpevoli, è scattata una sospensione dalle attività di 45 giorni.