Sono rimasti a Firenze (salvo poi tornarci) rispettivamente sei, cinque e tre anni, con qualche prestito nel mezzo: parliamo di Riccardo Sottil, Christian Kouame e Jonathan Ikoné. Tre elementi quasi imprescindibili delle ultime Fiorentine, più per la loro quasi inspiegabile intoccabilità che per effettivi meriti sul campo. Dal ragazzo sempre sul punto di esplodere a quello che comunque ‘almeno si impegnava’ al dribblomane che ‘eppure giocava nella Francia’: di tre nei loro anni a Firenze si è faticato a farne uno vero, in grado di fare la differenza e trascinare la Fiorentina.

Eppure per tutti e tre non è mai mancata quell'indulgenza nei giudizi, quella benevolenza irrazionale, quasi tossica e al limite del politically correct, nel voler vedere il bicchiere mezzo pieno. Un trend che pare quasi tramutato in impazienza invece nei confronti di Gudmundsson: l'islandese ha dato poco, molto meno di quanto atteso, vittima anche di alcuni problemi fisici, e non è certo entrato col fuoco dentro a San Siro. Ma parliamo pur sempre di un talento arrivato, lui sì, per fare il salto di qualità.

Eppure nella sua gestione di protettivo c'è poco: da un rientro autunnale molto cauto a una serie di spezzoni e sostituzioni (fischiata quella col Torino) che di certo non gli hanno dato continuità. Il suo non è certo il trattamento abitualmente riservato ai numeri 10: Gud si appresta a partire ancora dalla panchina domani, nonostante l'esigenza disperata di minutaggio, di giocate che gli possano regalare protagonismo, che è poi il pane quotidiano degli estrosi. E poi sullo sfondo ci sono sempre quegli 8 milioni spesi per il prestito: una cifra che sarebbe un peccato aver investito per un solo anno, senza godersi a pieno un calciatore così tanto inseguito e sognato.