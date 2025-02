Poesio: "Vincere le prossime tre per mettere fieno in cascina prima del mese di marzo. Vice Kean? Solo Palladino può.."

Questo pomeriggio il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“E’ chiaro che nelle tre partite che arrivano Fiorentina deve cercare di fare filotto, anche perche poi le successive quattro saranno tutti scontri diretti in cui si deciderà moltissimo di questa corsa all’Europa. Se si vuole fare piu punti del girone di andata, cosa richiesta dallo stesso Palladino, è chiare che si deve fare punteggio pieno se si vuole lottare per la Champions. Anche perche gli ultimi risultati delle italiane in Champions stanno mettendo a rischio il quindi posto, fino a qualche settimana fa piu vicino: adesso l’Italia si trova al secondo posto, pochi punti sopra alla Spagna. Molto dipenderà anche dai risultati in Europa League e da quello che fare la Fiorentina in Conference: tutti ci aspettiamo che anche questa stagione le squadre italiane nella massima coppa europea siano 5”.

“Vincere per scalare posizioni prima del mese di Marzo, un mese pieno di scontri diretti”

Ha anche aggiunto: “In questo momento siamo una manciata di punti dietro la Lazio, che è quinta in classifica, e visto che nelle prossime giornate ci saranno anche molti scontri diretti al vertice, diventa fondamentale per i viola fare piu punti possibile. Anche perchè, come sappiamo, spesso il fattore psicologico è quello che influisce di piu, e ritrovarsi alto in classifica ti aiuta a vincere e a mettere maggior pressione agli avversari. Spesso facciamo i conti senza pensare all’avversario che ci troveremo davanti, ed i prossimi avversari saranno tutti in piena corsa salvezza e quindi ci affronteranno molto agguerriti. Non dimentichiamoci poi che a Marzo ritornerà anche la Conference, aggiungendo un impegno in piu alla squadra di Palladino”.

“Non so chi potrebbe essere il sostituto di Kean: credo si possa optare per un albero di natale”

Ha poi concluso parlando del vice Kean e delle condizioni di Gudmundsson: “Per quello che riguarda chi sarà il sostituto di Kean molto dipenderà dalle scelte di Palladino, e dal tipo di partita che la Fiorentina vorrà impostare. C’è anche questo elemento che può rappresentare un insidia guardando alle prossime sfide, il fatto che in queste partite la Fiorentina dovrà fare lei la partita. E abbiamo visto come questa squadra preferisca un gioco d’attesa e di ripartenza, per questo ho alcuni dubbi. Forse con il Como troveremo poche difficoltà rispetto alle altre, perchè gli uomini di Fabregas vogliono sempre giocare il pallone. Credo che la scelta ricadrà su Beltran o Zaniolo, magari con Gudmundsson a fare da rifinitore: una sorta di 4-3-2-1 ad albero di natale. L'islandese non è in forma, ma se non lo si mette in partite come quelle di domenica come possiamo pretendere che torni quello di un tempo".