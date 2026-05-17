Juventus-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Per la penultima gara di campionato la Fiorentina va a sfidare la Juventus all’Allianz Stadium. I bianconeri allenati da Spalletti sono in cerca di punti per blindare la partecipazione alla prossima Champions League, mentre la squadra guidata Vanoli, con la salvezza raggiunta la scorsa domenica dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa, dovranno provare a non sfigurare contro i rivali di sempre e provare a onorare una gara che, come ben sappiamo, non sarà mai uguale alle altre.

Fischio d’inizio alle ore 12:00 dirige il sig. Massa della sezione di Imperia

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