Prima l'addio di Amrabat, poi l'arrivo del centrale difensivo: Senesi in pole, ma i rapporti Bournemouth complicano la trattativa. con il

Sarà con tutta probabilità la cessione di Sofyan Amrabat a sbloccare nuovamente il mercato della Fiorentina, soprattutto in ottica difensore centrale. Dalla Premier l'interesse del Liverpool torna forte, con lo United sempre alla porta. Dopo la ricca cessione del marocchino, la società viola potrà affondare per il centrale di difesa da affiancare a Milenkovic, con Quarta che ha ricevuto altre offerte (dal Real Betis in primis).

Come scrive il Corriere dello Sport, al momento la pista che l’area tecnica viola sta seguendo maggiormente resta quella che porta a Marcos Senesi del Bournemouth. Una trattativa di certo non facile, visto l'accordo sfumato per Castrovilli con il club della Premier dopo i problemi fisici riscontrati alle visite mediche. Se in un primo momento, infatti, avrebbe potuto valutare la cessione dell’italo argentino a costi più agevolati in ottica viola, adesso non sembra più di questo avviso: per meno di 15 milioni di euro, Senesi rimane in Premier. Intermediari a lavoro.

Le altre idee per la difesa sono rappresentate da Nikolaou dello Spezia e Rouault del Tolosa (destro di piede, ma in scadeza di contratto). Per il primo, si può contare su un ottimo rapporto con lo Spezia dopo l'affare Nzola e la presenza nella trattativa del solito Ramadani. Il prezzo di partenza non è comunque basso: 10 milioni di euro per Nikolaou.