Ecco le cifre "ufficiali" dell'affare Gonzalez. Finalmente chiusa questa trattativa, a breve il suo sbarco a Torino

Spuntano ulteriori dettagli per il trasferimento di Nicolas Gonzalez alla Juventus. Gianluca Di Marzio, noto esperto di Sky Sport, riporta che le cifre “ufficiali” di Gonzalez saranno: prestito da 8 milioni di euro, 25 per l'obbligo di riscatto e infine altri 5 di bonus, che tuttavia non vengono meglio specificati.

Gonzalez a Torino, finalmente chiusa questa trattativa

Il nuovo calciatore “gobbo” è in arrivo a Torino tra stasera e domani, pronto ad assistere dal vivo alla seconda gara stagionale degli uomini di Thiago Motta. La Fiorentina, dal canto suo, è pronta adesso ad assegnare la numero 10 a Gudmundsson, che finalmente potrà avvicinarsi all'esordio. Insomma, alla fine Commisso avrà (quasi) i suoi 40 milioni, mentre Gonzalez raggiungerà Vlahovic per ricomporre una coppia che mancava da tre anni, giusto i primi sei mesi di Italiano a Firenze. Adios Gonzalez!