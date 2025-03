Intervenuto a Toscana TV, l’ex attaccante viola Sauro Fattori ha toccato vari argomenti di casa Fiorentina, spaziando dal campo ad alcuni singoli, ma non solo.

‘In casa Fiorentina ognuno cerca di tirare le cose dalla propria parte ma…’

“La squadra ha dei problemi, negli ultimi tempi c’è sfiducia… si sono create delle aspettative e la Fiorentina sta faticando ad ottenere risultati. La società ha mandato messaggi parlando di una squadra forte, Palladino si è trovato in mezzo ad una tempesta perfetta ed è in difficoltà, manca d’esperienza a livello mediatico. Pradè è per la prima volta sotto giudizio, perchè prima c’era Barone. Ora il ds viola verrà giudicato sul mercato ed ognuno cerca di tirare le cose dalla propria parte, ma sono tutti sulla stessa barca, le cose non dovrebbero andare così e di questo se ne pagano le conseguenze”.

‘La sensazione è che manchino dei leader’

“Giovedì prossimo contro il Panathinaikos sarà una partita che può quasi fare una stagione sul piano della testa, in vista dei successivi impegni molto complessi. La Fiorentina è nettamente superiore, all’andata però non ha giocato il secondo tempo, quando dopo aver raggiunto il pareggio ero convinto che avrebbe potuto vincere la partita. La sensazione è che manchino dei leader nella Fiorentina. In campionato la Roma è rientrata, il Milan è vicino, visto il periodo viola c’è preoccupazione”.

“Giocherà Terracciano? Palladino è partito subito col piede sbagliato nei confronti del portiere viola, che era stato il miglior giocatore viola della scorsa stagione. A giugno Palladino voleva un portiere, ed è arrivato De Gea. Per questo ora Terracciano non gioca, ma fino a quel momento tutti i portieri precedenti li aveva scavalcati. Gudmundsson ha segnato un gran gol ma ci aspettavamo tutti di più, non sta giocando bene. Gosens è in crescita da quando gioca da quinto”.