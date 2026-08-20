Criscitiello: "Il mercato migliore? Quello della Fiorentina, senza ombra di dubbio. Paratici sarebbe stato perfetto al Milan"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha espresso il proprio parere anche sul calciomercato italiano, indicando nella Fiorentina la squadra protagonista del miglior mercato.

Regina del mercato

Criscitiello si sbilancia sulla bontà degli acquisti fatti dalla squadra mercato viola: “Mercato migliore? Senza ombra di dubbio la Fiorentina. Ha un direttore bravo, il centro sportivo più bello d’Italia".

Paratici… al Milan!

Un giudizio anche sul Ds viola, tornato in Italia dopo la sospensione e l'esperienza al Tottenham: "Paratici ha fatto un grande lavoro, sarebbe stato il direttore perfetto per il Milan”.