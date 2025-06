La Fiorentina ha deciso: sarà Dzeko il primo rinforzo per Pioli. Ma non andrà a rimpiazzare Kean

Il grande obiettivo della Fiorentina si chiama Edin Dzeko. Il 39enne bosniaco, giunto alla fine della sua esperienza con il Fenerbahce, ha prima strizzato l'occhio al Bologna, poi, con l'inserimento deciso dei viola, ha teso l'orecchio e ascoltato l'offerta, migliore di quella dei rossoblù. E, secondo calciocmercato.com, ora siamo vicinissimi alla fumata bianca.

Dzeko non sarà il sostituto di Kean

Il curriculum dell'ex Roma lascia pensare a Dzeko più come ad un'alternativa di esperienza per affrontare il triplo impegno che ad un sostituto di Kean. La cui clausola si attiverà fra 15 giorni. Se il numero 20 dovesse partire, è ragionevole pensare che arriverebbe un altro attaccante a fungere da primissima punta. E questo non sarebbe Dzeko, in ogni caso.

Una specifica richiesta di Pioli

Dzeko è una specifica richiesta del (prossimo) tecnico Stefano Pioli, che sarà ufficialmente della Fiorentina all'inizio di luglio per via di questioni fiscali relative alla tassazione sul lavoro degli stranieri in Arabia. La dirigenza viola ha intanto superato l'offerta del Bologna per l'attaccante del Fenerbahce, che si era fermato ad un contratto di un anno più opzione per il secondo. Le prossime ore saranno decisive, Dzeko si avvicina a grandi passi a Firenze.