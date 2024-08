Fiorentina-Montpellier, segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

A meno di due settimane dall’esordio in campionato contro il Parma, oggi la Fiorentina di Raffaele Palladino torna in campo in amichevole: questa sera al Viola Park arriverà il Montpellier, club di Ligue 1 francese. Dopo la tournée inglese, dove i viola hanno raccolto soltanto due pareggi e una sconfitta, la squadra gigliata torna in campo davanti ai propri tifosi sperando di mostrare miglioramenti rispetto alle prime uscite.

Fiorentina-Montpellier: la prima in viola per Colpani

Contro i francesi ci sarà l’occasione di vedere da vicino il neo acquisto Andrea Colpani, che dal suo arrivo non è stato ancora mai a disposizione. Oggi potrebbe fare il suo esordio con la maglia viola, con molte probabilità di partire dal primo minuto. Prima uscita stagionale anche per Martinez Quarta, arrivato a Firenze solo in settimana dopo aver vinto la Copa America con l’Argentina. Ancora out Lucas Beltran, che rientrato in città solo ieri assisterà alla sfida dalla tribuna. Fischio d’inizio alle ore 19.

