Sartori al Franchi per Joao Mario, ma il portoghese si riprende la Fiorentina

Una presenza sugli spalti che accende un possibile scenario di mercato. Giovanni Sartori ha assistito al pareggio tra Fiorentina e Atalanta al Franchi e, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, tra gli osservati speciali del responsabile dell’area tecnica del Bologna c’era soprattutto Joao Mario.

Il portoghese conosce già l’ambiente rossoblù, avendo giocato a Bologna nella seconda parte della scorsa stagione. Dopo un avvio in maglia viola al di sotto delle aspettative e con poche occasioni per mettersi in mostra, il suo profilo potrebbe tornare d’attualità per il mercato di gennaio. Per adesso, però, si tratta di un possibile interesse, senza elementi per parlare di una trattativa.

A modificare le prospettive potrebbe essere stata proprio la serata contro l’Atalanta. Tornato titolare e schierato sulla sinistra, Joao Mario ha risposto con un gol e una prestazione convincente, guadagnandosi anche gli elogi di Paolo Vanoli.

Il tecnico viola ha spiegato nel dopopartita: “Sono contento di parlare di lui perché questa settimana gli ho fatto pubblicamente i complimenti perché, nonostante l'abbia preso poco in considerazione, si è sempre allenato forte. Stasera ho avuto l'opportunità di metterlo e ha dimostrato il suo valore e questo è ciò che più mi piace. Senza togliere nulla a Valdepenas, ma Joao Mario dalla sua ha anche l'esperienza. È stata una risposta importante per lui e per la squadra”.

Un riconoscimento che può rappresentare un punto di svolta nel rapporto tra il giocatore e l’allenatore.