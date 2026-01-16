Primavera, Milan-Fiorentina 1-0: Fine primo tempo. Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com
Milan-Fiorentina 1-0 (31' Angelicchio)
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Turnone, Evangelista; Deli, Montenegro; Kone, Atzeni, Mazzeo; Puzzoli.
A disp.: Fei, Perrotti, Giusto, Batignani, Sturli, Bonanno, Angiolini, Conti, Diallo, Jallow, Maiorana.
All.: Daniele Galloppa
Match day per la Primavera della Fiorentina. Alle ore 14 i ragazzi di Daniele Galloppa scenderanno in campo contro il Milan, in trasferta, per l'anticipo della ventesima giornata del campionato Primavera 1. Una sfida importante per i viola, attualmente primi in classifica con un punto di vantaggio su Inter e Roma e due su Parma e Cesena.
La nostra DIRETTA testuale
-
46'
Fine primo tempo
L'arbitro fischia la fine del primo tempo. Milan in vantaggio 1-0 grazie a Angelicchio
-
45'
Un minuto di recupero assegnato dall'arbitro
-
44'
Ennesima accelerazione palla al piede di Mazzeo, ottima chiusura di Nolli e sarà corner per la Fiorentina
-
43'
Insistita azione viola, pallone che riesce in qualche modo ad arrivare vicino alla porta del Milan dopo un tentativo di Trapani e poi quello di Puzzoli, il tiro però viene contrastato e Longoni ha vita facile nel bloccare la conclusione
-
42'
Colombo commette fallo, altra punizione per la Fiorentina, da buona posizione. Deli sul pallone, pronto a scodellare la sfera per i compagni
-
38'
Stupendo numero di Puzzoli che supera in un fazzoletto Tartaglia e Perera, dal quale viene steso. Punizione per la Fiorentina
-
38'
Ha un pertugio Evangelista che lo percorre e arriva ai 16 metri rossoneri, respinto però il tiro col sinistro del laterale della Fiorentina
-
35'
Tartaglia resta a terra, la Fiorentina mette fuori il pallone. Il terzino del Milan ha preso un colpo da Kone
-
34'
Apertura precisa di Montenegro a innescare l'inserimento di Kone, rientra bene sul sinistro l'ivoriano ma poi conclude in maniera troppo morbida col sinistro. Para facilmente Longonin
-
31'
Vantaggio Milan
GOL DEL MILAN. Segna il 2009 Angelicchio, che infila Leonardelli da pochi passi col destro. Cross di Mancioppi, Deli respinge corto e Angelicchio segna facilmente: 1-0
-
28'
Bordata da fuori di Nolli, tiro potentissimo di prima intenzione dal limite dell'area viola ma pallone sul fondo, nessun pericolo per Leonardelli
-
25'
Punizione calciata bene a rientrare da Lontani e pericoloso colpo di testa del bulgaro Vladimirov che termina di poco fuori
-
24'
Calcio piazzato per il Milan, fallo di Turnone su Lonani. Intervento irruente e inutile del difensore viola
-
23'
Prende una botta Kone, l'arbitro ferma il gioco. Colpo al petto per l'ivoriano, che si è scontrato con Perera: non sembra comunque niente di grave
-
21'
Mazzeo sulla corsia sinistra punta e supera il marcatore, poi col sinistro mette un pallone al centro sul quale esce Longoni, che respinge la sfera: difesa del Milan che libera poi l'area di rigore
-
20'
Prova lo schema a innescare Nolli il Milan, attento Mazzeo che chiude ma sarà ancora calcio d'angolo per i rossoneri
-
19'
Milan che attacca con Scotti che accelera e serve Lontani, si allarga a prova il sinistro l'attaccante di casa, tiro deviato che esce di pochissimo sul fondo
-
17'
Pericolosa la Fiorentina che prima fa girare benissimo palla, poi innesca Puzzoli che dentro l'area tenta un tiro-cross col destro che sorvola di poco l'incrocio dei pali
-
16'
Primo squillo della gara: iniziativa personale di Scotti che accelera al limite, salta secchi due giocatori viola e poi prova a piazzare il destro, sfera che esce di poco
-
12'
Mazzeo si fa vedere in avanti ma il tocco di ritorno per lui di Atzeni è impreciso e l'esterno viola finisce per commettere fallo
-
9'
Bell'azione della Fiorentina, con una percussione di Kone che ha poi servito Puzzoli in area: la difesa milanista si è però chiusa bene a riccio, impedendo ai viola di trovare il varco giusto per andare al tiro
-
5'
Fallo di Deli su Mancioppi, un po' ingenuo nell'occasione il centrocampista viola. Piazzato interessante per il Milan sulla trequarti viola
-
2'
Prende un colpo al volto Deli, il gioco si ferma momentaneamente. Il numero 8 viola però riesce a riprendere il proprio posto in campo
-
1'
Partiti!
Inizia la sfida, FORZA VIOLA!