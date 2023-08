Prosegue l'intervista esclusiva ad Andrea Ritorni, capo scout dell'azienda che gestisce il giovane terzino della Fiorentina Michael Kayode, a Fiorentinanews.com.

La prova di ieri è un fattore indicativo sul futuro di Kayode? Se Italiano gli ha assegnato questa grande responsabilità, significa che punta tanto sul ragazzo…

“Sicuramente ha visto l'incredibile lavoro di Michael in questi giorni, è un ottimo momento. Kayode, tra l'altro, non ha avuto neanche un giorno di riposo: la mattina dopo gli Europei (vinti con l'Italia U19, ndr) era già al Viola Park. Inoltre, Dodô deve essere un apripista per lui e si vede un buon legame. Mi auguro che lui se la giochi e che apprenda tanto da questo campionato. Personalità? Ci vuole, ma anche da parte della società e dell'allenatore che lo lanciano”.

Come ha visto la squadra ieri? Le è piaciuta la prestazione della Fiorentina?

“Ho visto un'ottima Fiorentina. Italiano è stato sublime, gli faccio i miei grandi complimenti, ma sono emersi anche alcuni singoli, come Nzola e Arthur, che ha già preso in mano la squadra. Si vede un bel gruppo e una bella società”.