Esordio vincente per la Fiorentina Primavera: la squadra di Galloppa batte il Torino al Viola Park

Filippo Razzolini /
Puzzoli
Foto: Giorgio Puzzoli - Vicario/Fiorentinanews.com

Filippo Razzolini /

Fiorentina-Torino 2-0 (19' Deli, 25' Puzzoli)

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani, Sadotti, Turnone, Balbo; Montenegro, Deli (55' Atzeni); Kone (85' Colaciuri), Puzzoli (85' Angiolini), Mazzeo (55' Evangelista); Braschi (74' Conti).

A disp: Dolfi, Batignani, Sturli, Bonanno, Maiorana, Morazzini. Allenatore: Daniele Galloppa.

Tutto pronto per l'esordio ufficiale dei ragazzi di mister Galloppa per la stagione 2025-26: di fronte alla Fiorentina Primavera ci sarà il Torino, nella gara in programma alle ore 19 allo stadio Curva Fiesolenel Viola Park. Dopo la sconfitta in finale Scudetto dell'anno scorso per mano dell'Inter, con un rotondo 0-3, la Fiorentina Primavera riparte col solito obiettivo: mettere le mani sul titolo giovanile, che manca in bacheca dal 1982. Arbitrerà il sig. Lorenzo Maccarini, della sezione di Arezzo. 

  • 94'
    whistle
    Finisce qui!

    Finisce qui!

    Esordio con vittoria per 2-0 per la Fiorentina Primavera all'esordio stagionale. I viola di Galloppa battono il Torino con le reti di 

  • 90'
    Share Link

    In precedenza scontro tra il venezuelano Balbo ed il portiere ospite Siviero, che è parso nettamente 

  • 90'
    Share Link

    Ci saranno quattro minuti di recupero 

  • 89'
    Share Link

    Buona opportunità per la Fiorentina ma Evangelista strozza il tiro regalando un facile pallone a Siviero e non riuscendo a trovare la rete del 3-0 

  • 86'
    Share Link

    Per il terzino classe 2008 Colaciuri si tratta dell'esordio assoluto in Primavera 1 con la maglia della Fiorentina 

  • 85'
    substitution
    Share Link

    Entrano Angiolini e Colaciuri, fuori Puzzoli e Kone

  • 80'
    substitution
    Share Link

    Fuori Gabellini e dentro Gatto, cambio per il Torino

  • 79'
    red_card
    Share Link

    Torino in dieci

    Carrascosa rifila un colpo al volto a Puzzoli, venendo espulso. Decisiva la segnalazione del guardialinee, con l'arbitro che non aveva ravvisato l'irregolarità del difensore spagnolo 

  • 78'
    substitution
    Share Link

    Fuori Sabone e dentro Spadoni per il Torino. Quarto cambio per gli ospiti 

  • 75'
    corner_kick
    Share Link

    Kugyela molto pericoloso: l'ungherese è entrato bene in partita e ottiene due corner di fila. La difesa viola per ora riesce a resistere 

  • 74'
    substitution
    Share Link

    Fuori Braschi, dentro Conti. Si copre Galloppa 

  • 73'
    Share Link

    Ancora il Torino vicino al gol, Politakis punta Balbo e incrocia il destro, conclusione velenosa che esce di poco

  • 72'
    free_kick
    Share Link

    Kugyela va al cross col mancino calciando molto bene sul secondo palo, Barranco fa la sponda in mezzo e Montenegro riesce a liberare l'area di rigore viola

  • 68'
    corner_kick
    Share Link

    Il Torino prova a rientrare in gara e ora attacca, gli ospiti guadagnano un calcio d'angolo che libera al cross Sabone, ma sul secondo palo Carrascosa non arriva sulla palla 

  • 66'
    Share Link

    Che bomba di Sabone!

    Palo interno clamoroso colpito dal francese Sabone, che scaglia un missile da fuori area che lascia di sasso Fei, palla che sbatte sul montante ma non entra poi in porta: Torino vicinissimo al gol del 2-1

  • 65'
    Share Link

    Numero da fantascienza di Carvalho che salta secchi Turnone e Trapani in un fazzoletto di campo, poi mette al centro a tu per tu con Fei ma nessun compagno è pronto sul pallone, si salva la Fiorentina 

  • 62'
    Share Link

    Puzzoli serve splendidamente Braschi che poi è bravissimo a trovare in area Evangelista, impatta malissimo però col sinistro il giocatore viola, che non riesce a inquadrare la porta 

  • 59'
    Share Link

    Continua ad attaccare la Fiorentina, a caccia del tris: Evangelista conclude debolmente da ottima posizione dopo una prima conclusione respinta di Kone

  • 57'
    shot_saved
    Share Link

    Atzeni sfiora il gol!

    Subito vicino al gol all'esordio il centrocampista viola Atzeni che ruba palla e si invola centralmente, conclusione bassa respinta da Siviero, che poi viene aiutato da Olinga sul secondo tentativo di tiro del neo entrato viola 

  • 56'
    Share Link

    Per il neo entrato viola Davide Atzeni si tratta dell'esordio assoluto in Primavera. Un giocatore molto promettente e da seguire con attenzione 

  • 56'
    substitution
    Share Link

    Altro cambio per il Torino, fuori Zaia e dentro Bonacina 

  • 55'
    substitution
    Share Link

    Due cambi in casa Fiorentina: fuori Mazzeo e Deli, dentro Evangelista ed Atzeni

  • 52'
    corner_kick
    Share Link

    Sembra più vivo il Torino, cross del greco Politakis, sponda aerea e Gabellini prova il mancino da pochi passi col pallone che viene messo in corner dalla difesa viola 

  • 51'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonizione per Deli, che entra in ritardo sul francese Carvalho. Secondo giallo in casa gigliat a

  • 49'
    Share Link

    Prima azione del Torino nel secondo tempo, con i granata che mandano al cross Sabone dalla destra. Pallone fuori misura e sfera che esce lateralmente dall'altra parte del campo 

  • 46'
    substitution
    Share Link

    Subito due cambi nel Torino: entrano lo spagnolo Carrascosa e l'ungherese Kugyela al posto del francese Perciun e di Desole

  • 46'
    whistle
    Share Link

    Inizia la ripresa

    Via al secondo tempo, Forza Viola! 

  • 47'
    Share Link

    Fine primo tempo, viola avanti di due lunghezze grazie a Deli e Puzzoli 

  • 46'
    free_kick
    Share Link

    Il moldavo Perciun va in porta ma spara alto, Fei controlla la traiettoria senza alcun brivido 

  • 45'
    Share Link

    1 minuto di recupero alla fine del primo tempo 

  • 45'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Braschi che stende Carvalho, autore di una bella giocata nei pressi del limite dell'area della Fiorentina 

  • 45'
    Share Link

    Mazzeo si invola liberato da un rinvio lungo di Fei e serve Kone, il fantasista viola stavolta da sinistra prova a far girare il destro ma lo mette fuori di poco!

  • 44'
    corner_kick
    Share Link

    Ottiene un angolo il Torino, grazie ad una conclusione deviata del francese Carvl

  • 42'
    Share Link

    Che azione di Kone!

    Iniziativa personale dell'ivoriano Kone che insiste e vince un rimpallo riuscendo ad entrare in area granata, poi salta secco un avversario trovando il varco giusto per calciare in diagonale col destro: pallone fuori di poco

  • 38'
    Share Link

    Il Torino tenta di reagire e prova a 

  • 33'
    Share Link

    Mazzeo sfiora un gol capolavoro

    Viola ancora pimpanti e propositivi, grazie ad uno scatenato Mazzeo che prima scatta su un lancio dalle retrovie e rigioca il pallone al centro, poi si mette in proprio sullo sviluppo dell'azione cercando un tiro a giro splendido dai 16 metri, col pallone che esce di pochissimo

  • 28'
    Share Link

    Viola ad un passo dal tris!

    Sa ripartire con qualità e velocità la squadra di Galloppa, scambiano Kone e Braschi col centravanti viola che splendidamente imbuca per Deli che serve ancora Braschi a rimorchio, mancino potentissimo del 9 gigliato e palla alta non di molto! 

  • 25'
    goal
    Share Link

    Mancino chirurgico di Puzzoli!

    GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Braschi conduce bene l'azione, entra in area ospite e poi scarica col mancino per Puzzoli, controllo e sinistro angolato perfettamente dal 10 viola. 2-0!

  • 22'
    Share Link

    Vengono a contatto Fei e Pellini su un pallone alto in area viola, l'arbitro ferma momentaneamente il gioco. Niente di

  • 20'
    Share Link

    Per Lapo Deli si tratta del primo gol nel campionato Primavera, dopo le reti segnate in maglia viola con l'Under 18

  • 19'
    goal
    Share Link

    Segna Deli!

    GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Braschi se l'era ancora divorato sul perfetto invito di Mazzeo, ma è bravissimo Kone a rimettere al centro trovando l'accorrente Deli che controlla e infila in rete con grande precisione col destro! 1-0!

  • 15'
    Share Link

    Spinge la Fiorentina: prima Mazzeo, poi Kone e Braschi dialogano in area granata senza trovare lo spazio giusto, quindi Puzzoli tenta un complicato pallonetto dal limite dell'area che termina alto sopra la porta difesa da Siviero 

  • 11'
    corner_kick
    Share Link

    C'è solo la Fiorentina in campo in questo primo quarto d'ora: Mazzeo liberato da un lancio stupendo dalle retrovie cerca di mettere al centro di punta, pallone che giunge a Braschi che calcia subito in porta, pallone deviato in corner 

  • 10'
    yellow_card
    Share Link

    Kone prende in pieno il tempo a Desole che lo abbatte: prima ammonizione della partita, è per il difensore centrale del Torino

  • 7'
    shot_saved
    Share Link

    Che occasione per Braschi!

    Bellissima azione viola rifinita da Montenegro e Deli, che imbuca benissimo per Braschi, il centravanti viola ha enorme spazio per controllare e andare al tiro a tu per tu col portiere ospite ma si fa murare da Siviero, quindi di testa sulla respinta del portiere spedisce fuori 

  • 6'
    Share Link

    Accelerazione di Mazzeo dalla sinistra, il giocatore viola si ritaglia una buona mattonella per liberare il destro a giro ma poi conclude malamente sul fondo 

  • 5'
    Share Link

    Clamoroso errore in impostazione di Fei coi piedi, il portiere viola commette un'ingenuità regalando palla a Gabellini ma il centravanti del Torino sbaglia completamente la scelta e ‘salva’ così la Fiorentina, che evita un enorme pericolo e riparte 

  • 3'
    corner_kick
    Share Link

    Deli dalla bandierina a uscire col mancino, Kone sul secondo palo controlla alla perfezione e prova il mancino, pallone altissimo purtroppo

  • 2'
    corner_kick
    Share Link

    Subito pericolosa la Fiorentina, Puzzoli è intraprendente e scambia con Braschi, uno-due ottimo fra i due col fantasista viola che può arrivare al tiro da posizione defilata, sfera messa in corner da un difensore granata 

  • 1'
    whistle
    Share Link

    PARTITI!

    Via alla sfida, FORZA VIOLA! 

  • Share Link

    Le squadre stanno entrando in campo. Quasi tutto pronto per l'inizio di Fiorentina-Torino

