Primavera, Fiorentina-Torino 1-0: Segna Deli, vantaggio viola! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Torino 1-0 (19' Deli)
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani, Sadotti, Turnone, Balbo; Montenegro, Deli; Kone, Puzzoli, Mazzeo; Braschi.
A disp: Dolfi, Batignani, Sturli, Colaciuri, Atzeni, Conti, Evangelista, Bonanno, Maiorana, Angiolini, Morazzini. Allenatore: Daniele Galloppa.
Tutto pronto per l'esordio ufficiale dei ragazzi di mister Galloppa per la stagione 2025-26: di fronte alla Fiorentina Primavera ci sarà il Torino, nella gara in programma alle ore 19 allo stadio “Curva Fiesole” nel Viola Park. Dopo la sconfitta in finale Scudetto dell'anno scorso per mano dell'Inter, con un rotondo 0-3, la Fiorentina Primavera riparte col solito obiettivo: mettere le mani sul titolo giovanile, che manca in bacheca dal 1982. Arbitrerà il sig. Lorenzo Maccarini, della sezione di Arezzo.
22'
Vengono a contatto Fei e Pellini su un pallone alto in area viola, l'arbitro ferma momentaneamente il gioco. Niente di
20'
Per Lapo Deli si tratta del primo gol nel campionato Primavera, dopo le reti segnate in maglia viola con l'Under 18
19'
Segna Deli!
GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Braschi se l'era ancora divorato sul perfetto invito di Mazzeo, ma è bravissimo Kone a rimettere al centro trovando l'accorrente Deli che controlla e infila in rete con grande precisione col destro! 1-0!
15'
Spinge la Fiorentina: prima Mazzeo, poi Kone e Braschi dialogano in area granata senza trovare lo spazio giusto, quindi Puzzoli tenta un complicato pallonetto dal limite dell'area che termina alto sopra la porta difesa da Siviero
11'
C'è solo la Fiorentina in campo in questo primo quarto d'ora: Mazzeo liberato da un lancio stupendo dalle retrovie cerca di mettere al centro di punta, pallone che giunge a Braschi che calcia subito in porta, pallone deviato in corner
10'
Kone prende in pieno il tempo a Desole che lo abbatte: prima ammonizione della partita, è per il difensore centrale del Torino
7'
Che occasione per Braschi!
Bellissima azione viola rifinita da Montenegro e Deli, che imbuca benissimo per Braschi, il centravanti viola ha enorme spazio per controllare e andare al tiro a tu per tu col portiere ospite ma si fa murare da Siviero, quindi di testa sulla respinta del portiere spedisce fuori
6'
Accelerazione di Mazzeo dalla sinistra, il giocatore viola si ritaglia una buona mattonella per liberare il destro a giro ma poi conclude malamente sul fondo
5'
Clamoroso errore in impostazione di Fei coi piedi, il portiere viola commette un'ingenuità regalando palla a Gabellini ma il centravanti del Torino sbaglia completamente la scelta e ‘salva’ così la Fiorentina, che evita un enorme pericolo e riparte
3'
Deli dalla bandierina a uscire col mancino, Kone sul secondo palo controlla alla perfezione e prova il mancino, pallone altissimo purtroppo
2'
Subito pericolosa la Fiorentina, Puzzoli è intraprendente e scambia con Braschi, uno-due ottimo fra i due col fantasista viola che può arrivare al tiro da posizione defilata, sfera messa in corner da un difensore granata
1'
PARTITI!
Via alla sfida, FORZA VIOLA!
Le squadre stanno entrando in campo. Quasi tutto pronto per l'inizio di Fiorentina-Torino