Primavera, Fiorentina-Torino 2-0: Atzeni entra e va subito vicino al gol. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Torino 2-0 (19' Deli, 25' Puzzoli)

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Trapani, Sadotti, Turnone, Balbo; Montenegro, Deli (55' Atzeni); Kone, Puzzoli, Mazzeo (55' Evangelista); Braschi.

A disp: Dolfi, Batignani, Sturli, Colaciuri, Atzeni, Conti, Evangelista, Bonanno, Maiorana, Angiolini, Morazzini. Allenatore: Daniele Galloppa.

Tutto pronto per l'esordio ufficiale dei ragazzi di mister Galloppa per la stagione 2025-26: di fronte alla Fiorentina Primavera ci sarà il Torino, nella gara in programma alle ore 19 allo stadio “Curva Fiesole” nel Viola Park. Dopo la sconfitta in finale Scudetto dell'anno scorso per mano dell'Inter, con un rotondo 0-3, la Fiorentina Primavera riparte col solito obiettivo: mettere le mani sul titolo giovanile, che manca in bacheca dal 1982. Arbitrerà il sig. Lorenzo Maccarini, della sezione di Arezzo.

