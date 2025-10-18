​​

header logo

Bertolini apre, Jallow chiude: la Fiorentina Primavera vince a Bologna. Ottimo debutto per Dolfi

Filippo Razzolini /
L'ala viola Gabriele Bertolini
L'ala viola Gabriele Bertolini

Filippo Razzolini /

Bologna-Fiorentina 0-2 (2' Rig. Bertolini, 72' Jallow)

Fiorentina (4-2-3-1) Dolfi; Trapani, Kospo, Sadotti, Evangelista (67' Balbo); Deli, Conti (60' Keita); Kone, Puzzoli (60' Atzeni), Bertolini (83' Angiolini), Braschi (67' Jallow).

A disp.: Fei, Sturli, Batignani, Turnone, Bonanno, Montenegro.
All.: Daniele Galloppa

Tra poco meno di un’ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo il pareggio casalingo contro il Verona della scorsa settimana vuole tornare a vincere.I ragazzi gigliati questo pomeriggio affronteranno il Bologna in trasferta nel Centro Sportivo Nicolo Galli del capoluogo emiliano: fischio d’inizio alle ore 15.  La volontà dei viola è quella di dare ritrovare i tre punti, e provare a confermarsi in zona Play off: dopo 7 giornate la Primavera di Galloppa è infatti quinta in classifica a quota 14 punti, a sole tre lunghezze dalla capolista Genoa. Più in basso ci sono i rossoblu, a quota 10 punti, che cercheranno di fare di tutto per vincere e raggiungere i viola.

Come sempre Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell'incontro

Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara.  Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.  

  • 94'
    whistle
    Share Link

    Finisce qui!

    L'arbitro fischia la fine, la Fiorentina vince 2-0 a Bologna grazie alle reti di Bertolini e Jallow, portandosi momentaneamente a pari merito col Genoa in cima alla classifica, a quota 17 punti, anche se con una gara in più. 

  • 90'
    Share Link

    L'arbitro assegna 4 minuti di recupero 

  • 90'
    free_kick
    Share Link

    Il Bologna guadagna una punizione molto pericolosa al limite dell'area viola, conclusione di Jaku che però viene respinta molto bene da Dolfi 

  • 85'
    Share Link

    Jallow ad un passo dal tris

    Ancora per vie centrali Jallow se ne va, il gambiano salta secco Papazov e sull'uscita di Happonen mette fuori il destro: Fiorentina a millimetri dal tris 

  • 84'
    substitution
    Share Link

    Nel Bologna entrano Castillo e Tonin, fuori Mazzetti e Ferrari 

  • 83'
    substitution
    Share Link

    Ultimo cambio in casa viola: entra Angiolini al posto di Bertolini 

  • 83'
    Share Link

    Qualche scintilla in campo tra Keita e Armanini, tutto però viene rapidamente sedato 

  • 81'
    shot_saved
    Share Link

    Molto sicuro ancora Dolfi, che blocca il tiro del romeno Toroc. Debutto finora molto convincente del portiere classe 2007 della Fiorentina 

  • 79'
    Share Link

    Il Bologna attacca cercando di riaprire la sfida, Armanini chiude l'azione col sinistro ma calcia troppo centrale, Dolfi è attento e para il tiro del neo entrato in casa rossoblù 

  • 77'
    Share Link

    Sfiora il gol Tomasevic, colpisce di testa il gigantesco centrale montenegrino del Bologna ma la palla esce di pochissimo 

  • 77'
    corner_kick
    Share Link

    Calcia da fuori l'austriaco Markovic, conclusione deviata in corner 

  • 74'
    shot_saved
    Share Link

    In contropiede la Fiorentina ora è ancor più pericolosa: Bertolini fa girare il destro ma Happonen riesce a parare il tiro dell'ala gigliata 

  • 72'
    goal
    Share Link

    Jallow raddoppia!

    GOOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAA! Segna il neo entrato Jallow, che salta anche Happonen e deposita in rete col destro. Secondo gol stagionale del gambiano, che scatta in verticale alla perfezione, servito al bacio da Konè, e raddoppia: 0-2

  • 71'
    substitution
    Share Link

    Nel Bologna esce Lai ed entra Armanini 

  • 67'
    substitution
    Share Link

    Altri due cambi per la Fiorentina: Galloppa inserisce Jallow per Braschi e Balbo per Evangelista 

  • 67'
    Share Link

    Grande occasione per il Bologna

    Ferrari imbuca per Sadiku che fa sfilare il pallone e poi calcia alto da ottima posizione. Rischia la Fiorentina, vicino al pari il Bologna 

  • 65'
    Share Link

    Azione insistita di Ferrari che fa pervenire al centro dell'area viola un pallone molto pericoloso, sul quale però non riesce ad arrivare alcun compagno bolognese, libera poi Bertolini 

  • 62'
    Share Link

    Ripartenza con vigore il Bologna, cross pericoloso dalla destra ma è spettacolare ed efficace l'uscita di Dolfi, che intercetta e blocca il pallone in maniera plastica e davvero pregevole 

  • 62'
    shot_saved
    Share Link

    Super occasione per Braschi!

    Recupero alto viola e Konè serve Braschi in area, il centravanti viola se la sposta sul sinistro e va al tiro potente col mancino, grandissima parata del portiere di casa Happonen 

  • 61'
    substitution
    Share Link

    Leggermente zoppicante all'uscita dal campo Conti, da monitorare le condizioni del centrocampista viola, apparso malconcio al momento del cambio  

  • 60'
    substitution
    Share Link

    Galloppa effettua due cambi

    Cambi viola: entrano Keita e Atzeni, per Puzzoli e Conti 

  • 54'
    corner_kick
    Share Link

    Mazzetti sfida Evangelista cercando di saltarlo, l'esterno viola lo chiude in corner. Il Bologna sugli sviluppi del piazzato va al tiro al volo con Ferrari, che però sballa totalmente la conclusione 

  • 52'
    Share Link

    Abbattuto Puzzoli, al quale viene tolto anche uno scarpino dal pestone di Jaku. L'arbitro però non ammonisce il calciatore albanese del Bologna 

  • 49'
    corner_kick
    Share Link

    Il Bologna attacca a sinistra e guadagna un calcio d'angolo, pallone a rientrare sul quale però esce bene Dolfi, che abbranca in presa alta 

  • 47'
    corner_kick
    Share Link

    Fiorentina subito vicinissima al raddoppio, pallone messo al centro da Conti, Braschi colpisce di tacco e sul secondo palo Mazzetti anticipa di un soffio l'accorrente Bertolini mettendo in corner 

  • 46'
    whistle
    Share Link

    Via alla ripresa!

    Inizia il secondo tempo, FORZA VIOLA! 

  • 46'
    substitution
    Share Link

    Cambi all'intervallo per il Bologna, entrano lo svedese Sadiku e l'albanese Jaku, fuori lo svedese Nordvall e il tunisino Bousnina 

  • 45'
    whistle
    Share Link

    Fine primo tempo

    L'arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco. Fiorentina avanti 1-0 grazie al rigore segnato da Bertolini dopo 2 minuti 

  • 43'
    Share Link

    È cresciuto il Bologna nell'ultimo quarto d'ora. Dialogano i calciatori di casa liberando al tiro infine Lai, conclusione deviata che non giunge dalle parti di Dolfi. Libera poi la Fiorentina 

  • 39'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Sadotti, che entra in netto ritardo su Mazzetti. Secondo giallo in casa viola 

  • 38'
    corner_kick
    Share Link

    Cerca il primo palo col destro il romeno Toroc, punizione deviata in corner dalla barriera della Fiorentina 

  • 36'
    yellow_card
    Share Link

    Ammonito Conti che commette fallo su un calciatore del Bologna, Lai, dopo però essere stato steso dal giocatore di casa. Piazzato molto pericoloso per i rossoblù ai 16 metri 

  • 34'
    Share Link

    Lancio dalle retrovie a cercare le punte bolognesi, stavolta è Dolfi che deve uscire fuori dall'area di rigore della Fiorentina e anticipare coi piedi gli attaccanti di casa 

  • 28'
    corner_kick
    Share Link

    Stavolta è Conti ad arrivare sul fondo a sinistra, cross del centrocampista gigliato e deviazione in calcio d'angolo 

  • 26'
    Share Link

    Palo clamoroso di Bertolini!

    Ripartenza fulminea della Fiorentina, Conti serve benissimo in verticale Bertolini che poco dentro l'area di rigore del Bologna calcia secco sul primo palo, centrandolo in pieno. Fiorentina ad un soffio dal raddoppio, ancora con Bertolini 

  • 24'
    Share Link

    Prova sempre a giocare la Fiorentina dal basso, mantenendo il possesso e facendo faticare il Bologna al pressing. La squadra di Galloppa sta interpretando con personalità la gara 

  • 18'
    corner_kick
    Share Link

    Fa girare la palla la Fiorentina, Konè dalla destra mette in mezzo, palla che sfila e allora Evangelista spara col sinistro in porta, tiro deviato in calcio d'angolo 

  • 17'
    Share Link

    Stupenda giocata di Puzzoli in una mattonella di campo, il 10 viola libera un compagno che serve poi Braschi, il centravanti viola per poco non riesce a calciare verso la porta felsinea da ottima posizione 

  • 14'
    corner_kick
    Share Link

    Bello e ben eseguito lo schema da corner della Fiorentina, che scambia con Puzzoli e Bertolini per liberare al cross Trapani, sul secondo palo però Deli non è preciso nel rimettere al centro il pallone, sfuma l'opportunità per la squadra viola 

  • 14'
    corner_kick
    Share Link

    Buon filtrante per Trapani, la Fiorentina spinge a destra col suo terzino che viene chiuso in corner al momento del cross 

  • 11'
    shot_saved
    Share Link

    Chance per il Bologna, ma Ferrari non ne approfitta, calciando debolmente e centrale sul perfetto invito del tunisino Bousnina, che lo aveva smarcato benissimo a rimorchio. Facile parata per il debuttante portiere viola Dolfi 

  • 9'
    Share Link

    Palleggia la Fiorentina, con continuità e qualità. Il portiere finlandese Happonen è costretto ad effettuare varie uscite fuori dalla propria area coi piedi per anticipare gli sviluppi delle azioni viola 

  • 7'
    corner_kick
    Share Link

    Prima occasione di marca Bologna, fa tutto bene Ferrari che potrebbe calciare dal limite ma apre per l'accorrente Nesi, tiro del vice capitano di casa, deviato in corner  

  • 5'
    Share Link

    Bellissimo lancio di Conti verso il taglio di Konè, il bulgaro Papazov sbaglia il primo intervento ma poi è bravo a rimediare chiudendo l'ala viola

  • 2'
    goal
    Share Link

    Segna Bertolini!

    GOOOOOOOOOLLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Bertolini col destro batte il portiere finlandese in diagonale e porta in vantaggio la Fiorentina! 0-1

  • 1'
    penalty
    Share Link

    Subito rigore per la Fiorentina!

    CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA. Abbattuto Bertolini in area di rigore, steso da un difensore bolognese 

  • 1'
    Share Link

    Via alla sfida! FORZA VIOLA! 

Notizie correlate
💬 Commenti