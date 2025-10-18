Bertolini apre, Jallow chiude: la Fiorentina Primavera vince a Bologna. Ottimo debutto per Dolfi
Bologna-Fiorentina 0-2 (2' Rig. Bertolini, 72' Jallow)
Fiorentina (4-2-3-1) Dolfi; Trapani, Kospo, Sadotti, Evangelista (67' Balbo); Deli, Conti (60' Keita); Kone, Puzzoli (60' Atzeni), Bertolini (83' Angiolini), Braschi (67' Jallow).
A disp.: Fei, Sturli, Batignani, Turnone, Bonanno, Montenegro.
All.: Daniele Galloppa
Tra poco meno di un’ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo il pareggio casalingo contro il Verona della scorsa settimana vuole tornare a vincere.I ragazzi gigliati questo pomeriggio affronteranno il Bologna in trasferta nel Centro Sportivo Nicolo Galli del capoluogo emiliano: fischio d’inizio alle ore 15. La volontà dei viola è quella di dare ritrovare i tre punti, e provare a confermarsi in zona Play off: dopo 7 giornate la Primavera di Galloppa è infatti quinta in classifica a quota 14 punti, a sole tre lunghezze dalla capolista Genoa. Più in basso ci sono i rossoblu, a quota 10 punti, che cercheranno di fare di tutto per vincere e raggiungere i viola.
Come sempre Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell'incontro
Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.
-
94'
Finisce qui!
L'arbitro fischia la fine, la Fiorentina vince 2-0 a Bologna grazie alle reti di Bertolini e Jallow, portandosi momentaneamente a pari merito col Genoa in cima alla classifica, a quota 17 punti, anche se con una gara in più.
-
90'
L'arbitro assegna 4 minuti di recupero
-
90'
Il Bologna guadagna una punizione molto pericolosa al limite dell'area viola, conclusione di Jaku che però viene respinta molto bene da Dolfi
-
85'
Jallow ad un passo dal tris
Ancora per vie centrali Jallow se ne va, il gambiano salta secco Papazov e sull'uscita di Happonen mette fuori il destro: Fiorentina a millimetri dal tris
-
84'
Nel Bologna entrano Castillo e Tonin, fuori Mazzetti e Ferrari
-
83'
Ultimo cambio in casa viola: entra Angiolini al posto di Bertolini
-
83'
Qualche scintilla in campo tra Keita e Armanini, tutto però viene rapidamente sedato
-
81'
Molto sicuro ancora Dolfi, che blocca il tiro del romeno Toroc. Debutto finora molto convincente del portiere classe 2007 della Fiorentina
-
79'
Il Bologna attacca cercando di riaprire la sfida, Armanini chiude l'azione col sinistro ma calcia troppo centrale, Dolfi è attento e para il tiro del neo entrato in casa rossoblù
-
77'
Sfiora il gol Tomasevic, colpisce di testa il gigantesco centrale montenegrino del Bologna ma la palla esce di pochissimo
-
77'
Calcia da fuori l'austriaco Markovic, conclusione deviata in corner
-
74'
In contropiede la Fiorentina ora è ancor più pericolosa: Bertolini fa girare il destro ma Happonen riesce a parare il tiro dell'ala gigliata
-
72'
Jallow raddoppia!
GOOOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAA! Segna il neo entrato Jallow, che salta anche Happonen e deposita in rete col destro. Secondo gol stagionale del gambiano, che scatta in verticale alla perfezione, servito al bacio da Konè, e raddoppia: 0-2
-
71'
Nel Bologna esce Lai ed entra Armanini
-
67'
Altri due cambi per la Fiorentina: Galloppa inserisce Jallow per Braschi e Balbo per Evangelista
-
67'
Grande occasione per il Bologna
Ferrari imbuca per Sadiku che fa sfilare il pallone e poi calcia alto da ottima posizione. Rischia la Fiorentina, vicino al pari il Bologna
-
65'
Azione insistita di Ferrari che fa pervenire al centro dell'area viola un pallone molto pericoloso, sul quale però non riesce ad arrivare alcun compagno bolognese, libera poi Bertolini
-
62'
Ripartenza con vigore il Bologna, cross pericoloso dalla destra ma è spettacolare ed efficace l'uscita di Dolfi, che intercetta e blocca il pallone in maniera plastica e davvero pregevole
-
62'
Super occasione per Braschi!
Recupero alto viola e Konè serve Braschi in area, il centravanti viola se la sposta sul sinistro e va al tiro potente col mancino, grandissima parata del portiere di casa Happonen
-
61'
Leggermente zoppicante all'uscita dal campo Conti, da monitorare le condizioni del centrocampista viola, apparso malconcio al momento del cambio
-
60'
Galloppa effettua due cambi
Cambi viola: entrano Keita e Atzeni, per Puzzoli e Conti
-
54'
Mazzetti sfida Evangelista cercando di saltarlo, l'esterno viola lo chiude in corner. Il Bologna sugli sviluppi del piazzato va al tiro al volo con Ferrari, che però sballa totalmente la conclusione
-
52'
Abbattuto Puzzoli, al quale viene tolto anche uno scarpino dal pestone di Jaku. L'arbitro però non ammonisce il calciatore albanese del Bologna
-
49'
Il Bologna attacca a sinistra e guadagna un calcio d'angolo, pallone a rientrare sul quale però esce bene Dolfi, che abbranca in presa alta
-
47'
Fiorentina subito vicinissima al raddoppio, pallone messo al centro da Conti, Braschi colpisce di tacco e sul secondo palo Mazzetti anticipa di un soffio l'accorrente Bertolini mettendo in corner
-
46'
Via alla ripresa!
Inizia il secondo tempo, FORZA VIOLA!
-
46'
Cambi all'intervallo per il Bologna, entrano lo svedese Sadiku e l'albanese Jaku, fuori lo svedese Nordvall e il tunisino Bousnina
-
45'
Fine primo tempo
L'arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco. Fiorentina avanti 1-0 grazie al rigore segnato da Bertolini dopo 2 minuti
-
43'
È cresciuto il Bologna nell'ultimo quarto d'ora. Dialogano i calciatori di casa liberando al tiro infine Lai, conclusione deviata che non giunge dalle parti di Dolfi. Libera poi la Fiorentina
-
39'
Ammonito Sadotti, che entra in netto ritardo su Mazzetti. Secondo giallo in casa viola
-
38'
Cerca il primo palo col destro il romeno Toroc, punizione deviata in corner dalla barriera della Fiorentina
-
36'
Ammonito Conti che commette fallo su un calciatore del Bologna, Lai, dopo però essere stato steso dal giocatore di casa. Piazzato molto pericoloso per i rossoblù ai 16 metri
-
34'
Lancio dalle retrovie a cercare le punte bolognesi, stavolta è Dolfi che deve uscire fuori dall'area di rigore della Fiorentina e anticipare coi piedi gli attaccanti di casa
-
28'
Stavolta è Conti ad arrivare sul fondo a sinistra, cross del centrocampista gigliato e deviazione in calcio d'angolo
-
26'
Palo clamoroso di Bertolini!
Ripartenza fulminea della Fiorentina, Conti serve benissimo in verticale Bertolini che poco dentro l'area di rigore del Bologna calcia secco sul primo palo, centrandolo in pieno. Fiorentina ad un soffio dal raddoppio, ancora con Bertolini
-
24'
Prova sempre a giocare la Fiorentina dal basso, mantenendo il possesso e facendo faticare il Bologna al pressing. La squadra di Galloppa sta interpretando con personalità la gara
-
18'
Fa girare la palla la Fiorentina, Konè dalla destra mette in mezzo, palla che sfila e allora Evangelista spara col sinistro in porta, tiro deviato in calcio d'angolo
-
17'
Stupenda giocata di Puzzoli in una mattonella di campo, il 10 viola libera un compagno che serve poi Braschi, il centravanti viola per poco non riesce a calciare verso la porta felsinea da ottima posizione
-
14'
Bello e ben eseguito lo schema da corner della Fiorentina, che scambia con Puzzoli e Bertolini per liberare al cross Trapani, sul secondo palo però Deli non è preciso nel rimettere al centro il pallone, sfuma l'opportunità per la squadra viola
-
14'
Buon filtrante per Trapani, la Fiorentina spinge a destra col suo terzino che viene chiuso in corner al momento del cross
-
11'
Chance per il Bologna, ma Ferrari non ne approfitta, calciando debolmente e centrale sul perfetto invito del tunisino Bousnina, che lo aveva smarcato benissimo a rimorchio. Facile parata per il debuttante portiere viola Dolfi
-
9'
Palleggia la Fiorentina, con continuità e qualità. Il portiere finlandese Happonen è costretto ad effettuare varie uscite fuori dalla propria area coi piedi per anticipare gli sviluppi delle azioni viola
-
7'
Prima occasione di marca Bologna, fa tutto bene Ferrari che potrebbe calciare dal limite ma apre per l'accorrente Nesi, tiro del vice capitano di casa, deviato in corner
-
5'
Bellissimo lancio di Conti verso il taglio di Konè, il bulgaro Papazov sbaglia il primo intervento ma poi è bravo a rimediare chiudendo l'ala viola
-
2'
Segna Bertolini!
GOOOOOOOOOLLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Bertolini col destro batte il portiere finlandese in diagonale e porta in vantaggio la Fiorentina! 0-1
-
1'
Subito rigore per la Fiorentina!
CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA. Abbattuto Bertolini in area di rigore, steso da un difensore bolognese
-
1'
Via alla sfida! FORZA VIOLA!