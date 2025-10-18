​​

Primavera, Bologna-Fiorentina 0-1: Bertolini su rigore, vantaggio viola! Segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Filippo Razzolini

Bologna-Fiorentina 0-1 (2' Rig. Bertolini)

Fiorentina (4-2-3-1) Dolfi; Trapani, Kospo, Sadotti, Evangelista; Deli, Conti; Kone, Puzzoli, Bertolini, Braschi.

A disp.: Fei, Sturli, Batignani, Balbo, Turnone, Bonanno, Keita, Montenegro, Atzeni, Angiolini, Jallow.
All.: Daniele Galloppa

Tra poco meno di un’ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo il pareggio casalingo contro il Verona della scorsa settimana vuole tornare a vincere.I ragazzi gigliati questo pomeriggio affronteranno il Bologna in trasferta nel Centro Sportivo Nicolo Galli del capoluogo emiliano: fischio d’inizio alle ore 15.  La volontà dei viola è quella di dare ritrovare i tre punti, e provare a confermarsi in zona Play off: dopo 7 giornate la Primavera di Galloppa è infatti quinta in classifica a quota 14 punti, a sole tre lunghezze dalla capolista Genoa. Più in basso ci sono i rossoblu, a quota 10 punti, che cercheranno di fare di tutto per vincere e raggiungere i viola.

Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell'incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara.  

  • 9'
    Palleggia la Fiorentina, con continuità e qualità. Il portiere finlandese Happonen è costretto ad effettuare varie uscite fuori dalla propria area coi piedi per anticipare gli sviluppi delle azioni viola 

  • 7'
    corner_kick
    Prima occasione di marca Bologna, fa tutto bene Ferrari che potrebbe calciare dal limite ma apre per l'accorrente Nesi, tiro del vice capitano di casa, deviato in corner  

  • 5'
    Bellissimo lancio di Conti verso il taglio di Konè, il bulgaro Papazov sbaglia il primo intervento ma poi è bravo a rimediare chiudendo l'ala viola

  • 2'
    goal
    Segna Bertolini!

    GOOOOOOOOOLLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Bertolini col destro batte il portiere finlandese in diagonale e porta in vantaggio la Fiorentina! 0-1

  • 1'
    penalty
    Subito rigore per la Fiorentina!

    CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA. Abbattuto Bertolini in area di rigore, steso da un difensore bolognese 

  • 1'
    Via alla sfida! FORZA VIOLA! 

