Primavera, Bologna-Fiorentina 0-1: Bertolini su rigore, vantaggio viola! Segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com
Bologna-Fiorentina 0-1 (2' Rig. Bertolini)
Fiorentina (4-2-3-1) Dolfi; Trapani, Kospo, Sadotti, Evangelista; Deli, Conti; Kone, Puzzoli, Bertolini, Braschi.
A disp.: Fei, Sturli, Batignani, Balbo, Turnone, Bonanno, Keita, Montenegro, Atzeni, Angiolini, Jallow.
All.: Daniele Galloppa
Tra poco meno di un’ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo il pareggio casalingo contro il Verona della scorsa settimana vuole tornare a vincere.I ragazzi gigliati questo pomeriggio affronteranno il Bologna in trasferta nel Centro Sportivo Nicolo Galli del capoluogo emiliano: fischio d’inizio alle ore 15. La volontà dei viola è quella di dare ritrovare i tre punti, e provare a confermarsi in zona Play off: dopo 7 giornate la Primavera di Galloppa è infatti quinta in classifica a quota 14 punti, a sole tre lunghezze dalla capolista Genoa. Più in basso ci sono i rossoblu, a quota 10 punti, che cercheranno di fare di tutto per vincere e raggiungere i viola.
Come sempre Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell'incontro
9'
Palleggia la Fiorentina, con continuità e qualità. Il portiere finlandese Happonen è costretto ad effettuare varie uscite fuori dalla propria area coi piedi per anticipare gli sviluppi delle azioni viola
7'
Prima occasione di marca Bologna, fa tutto bene Ferrari che potrebbe calciare dal limite ma apre per l'accorrente Nesi, tiro del vice capitano di casa, deviato in corner
5'
Bellissimo lancio di Conti verso il taglio di Konè, il bulgaro Papazov sbaglia il primo intervento ma poi è bravo a rimediare chiudendo l'ala viola
2'
Segna Bertolini!
GOOOOOOOOOLLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Bertolini col destro batte il portiere finlandese in diagonale e porta in vantaggio la Fiorentina! 0-1
1'
Subito rigore per la Fiorentina!
CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA. Abbattuto Bertolini in area di rigore, steso da un difensore bolognese
1'
Via alla sfida! FORZA VIOLA!