Primavera, Bologna-Fiorentina 0-1: Bertolini su rigore, vantaggio viola! Segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Bologna-Fiorentina 0-1 (2' Rig. Bertolini)

Fiorentina (4-2-3-1) Dolfi; Trapani, Kospo, Sadotti, Evangelista; Deli, Conti; Kone, Puzzoli, Bertolini, Braschi.

A disp.: Fei, Sturli, Batignani, Balbo, Turnone, Bonanno, Keita, Montenegro, Atzeni, Angiolini, Jallow.

All.: Daniele Galloppa

Tra poco meno di un’ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo il pareggio casalingo contro il Verona della scorsa settimana vuole tornare a vincere.I ragazzi gigliati questo pomeriggio affronteranno il Bologna in trasferta nel Centro Sportivo Nicolo Galli del capoluogo emiliano: fischio d’inizio alle ore 15. La volontà dei viola è quella di dare ritrovare i tre punti, e provare a confermarsi in zona Play off: dopo 7 giornate la Primavera di Galloppa è infatti quinta in classifica a quota 14 punti, a sole tre lunghezze dalla capolista Genoa. Più in basso ci sono i rossoblu, a quota 10 punti, che cercheranno di fare di tutto per vincere e raggiungere i viola.

Come sempre Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell'incontro

Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.