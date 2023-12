Fiorentina-Torino, segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Alle 18.30 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Torino, nella gara che apre il 18esimo turno di Serie A nonché l'ultimo del 2023. Una partita fondamentale in chiave europea per i viola, che Fiorentinanews.com seguirà con la sua consueta diretta testuale. Per non perdervi neanche un'emozione del match aggiornate continuamente la pagina, attraverso l'apposita icona dello smartphone o il tasto F5 del computer. A partire dalle 18 il prepartita e dopo il triplice fischio l'immancabile post, con le nostre pagelle e le parole dei protagonisti.