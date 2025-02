"Il pallone è quello giallo", dodici anni la stessa storia. Fiorentina, sei bellissima

La Nazione stamani in edicola si complimenta con la Fiorentina capace di abbattere l'Inter al Franchi con un sonoro 3-0 che non si vedeva da tempo.

“Bella, anzi bellissima Fiorentina”

"Bella, incredibilmente bella. Anzi, bellissima. Praticamente perfetta", scrive il quotidiano fiorentino che analizza la partita finita in tripudio per i tifosi viola e per Palladino che si gode 3 punti insperati con scelte dettate dall'emergenza.

“Il pallone è quello giallo”

E finisce con il coro "il pallone è quello giallo", come quella volta nel 2013, sempre di febbraio, anche allora, quando la Fiorentina di Montella schiantò l'Inter di Stramaccioni per 4-1. Ora la Fiorentina è quarta davanti alla Lazio per gli scontri diretti a quota 42 punti e la Juventus è stata messa sotto grazie al recupero di ieri sera.