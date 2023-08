La Fiorentina pronta a sfruttre l'opzione-rinnovo su Amrabat ed aprire a un possibile clamoroso scenario di mercato

Un elemento in più alla già intricata vicenda di Sofyan Amrabat l'ha aggiunto il Corriere dello Sport-Stadio, sottolineando come la Fiorentina stia valutando di sfruttare l'opzione unilaterale a suo favore per il rinnovo del contratto fino al 2025. Si tratta di un elemento che darebbe molta più forza contrattuale al club viola e che secondo il quotidiano aprirebbe a uno scenario piuttosto clamoroso: la Fiorentina infatti potrebbe concedere il giocatore anche in prestito con diritto di riscatto.

Con un anno in più di contratto, Amrabat avrebbe spazio per tornare a Firenze a fine stagione e di fatto spostare di un anno in avanti il problema, che poi si riproporrebbe a meno di accordi anche sul riscatto.