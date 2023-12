Fiorentina-Salernitana 2-0, traversa dei campani! Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Salernitana 2-0 (6' Beltran rig., 18' Sottil)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Sottil; Beltran.

51' Azione personale di Kayode a destra che va sul fondo, salta l'uomo e scocca il tiro in porta, para Costil.

48' Traversa della Salernitana! Il colpo di testa in area di Ikwuemesi si stampa sul legno. Prima vera occasione da gol dei campani in tutta la gara fino ad ora.

46' Il secondo tempo inizia con un cambio per la Salernitana: esce Kastanos, tocca a Dia.

45'+1 Finisce qui il primo tempo. La Fiorentina sta vincendo per 2-0 contro la Salernitana: a segno Beltran su calcio di rigore e Sottil con una bellissima conclusione sul secondo palo.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

44' Il primo ammonito della gara è Ranieri per un fallo commesso su Bohinen.

41' Calcio di punizione per la Salernitana, Candreva calcia sulla barriera.

38' Scambio in area tra Beltran e Duncan, chiude poi su quest'ultimo la difesa della Salernitana.

35' Ikwuemesi prova a farsi largo tra la difesa viola ma non trova sbocchi per andare alla conclusione in porta.

32' Kayode serve in area Beltran, che evita la marcatura del diretto avversario e prova il tiro che finisce sul fondo.

29' Cross di Biraghi deviato in area, pallone che arriva a Beltran che conclude da posizione ravvicinata ma trova la parata di Costil a negargli il secondo gol.

26' Contropiede d Ikone che davanti a Costil prova un sinistro sbilenco ma messo comunque in angolo dalla difesa campana.

24' Squadra viola che continua a produrre gioco in attacco con tanti passaggi, l'azione viene poi fermata per fallo di Bonaventura.

21' Fiorentina che ora palleggia con tutta calma, Salernitana che non ha ancora preso le misure ai viola.

18' GOOOOL!!!! Sottil!! Dopo essersi aggiustato il pallone l'esterno d'attacco spara un grandissimo destro dal limite dell'area diretto sul secondo palo per il 2-0 viola!

16' Grande opportunità per il raddoppio della Fiorentina, con Sottil che scappa via benissimo a destra e serve nel mezzo per Bonaventura che va al tiro trovando la respinta della difesa della Salernitana. Sulla ribattuta ci prova Duncan da fuori ma Costil para sul suo palo.

13' Salernitana al tiro con Candreva, para Terracciano ma c'era fuorigioco.

10' Pallino del gioco in mano ai viola, la Salernitana prova a riorganizzarsi in campo.

7' Occasione per Ikone di testa, paratona di Costil che dopo una prima respinta corta salva la sua porta.

6' GOOOOL!!!! Beltran! Dal dischetto si presenta l'attaccante argentino che sigla l'1-0! Primo gol in campionato per lui.

4' Calcio di rigore per la Fiorentina! Pirola stende Arthur in area.

2' Subito occasione per Beltran che arriva in area ma si attarda nella conclusione!

1' Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

In campo oggi al Franchi Fiorentina e Salernitana, che si sfideranno nella 14esima giornata di Serie A. Ad arbitrare il match sarà il signor Paride Termolada della sezione di Monza, che darà il fischio d'inizio del match alle ore 15:00. La Fiorentina per inseguire le posizioni valide per la qualificazione in Europa, la Salernitana per guadagnare punti vitali per la salvezza.

