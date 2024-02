Vittoria dal sapore doppiamente dolce per la Fiorentina. Sorpasso sulla Lazio, al momento anche negli scontri diretti

Torna a vincere e lo fa in maniera convincente la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che batte la Lazio per 2-1 e prende tre punti che mancavano da troppo tempo. Nonostante l'errore - il secondo consecutivo dal dischetto - di Nico Gonzalez, i Viola hanno superato i biancocelesti in classifica, dopo che la squadra di Maurizio Sarri aveva vinto nel recupero contro il Torino della 21° giornata.

E' un successo, quello del Franchi, che significa anche tanto in ottica piazzamento in Europa; un discorso che negli ultimi tempi si era fatto più cupo. Con la vittoria per due reti a uno la Fiorentina è riuscita anche a pareggiare il KO dell'andata dell'Olimpico, viziato da una grave ingenuità di Milenkovic. Al momento, però, la Fiorentina non solo sta davanti di un punto alla Lazio, ma è avanti anche per quanto riguarda la classifica avulsa, dato che la differenza reti generale dei gigliati è di +9 rispetto al +4 dei ragazzi di Sarri.