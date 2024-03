Il giornalista Luca Calamai ha parlato a TMW Radio di Fiorentina e del possibile futuro di Vincenzo Italiano. Questa la sua opinione: “Ci sono state le prime redistribuzioni delle cariche, con tre persone a sostituire Barone e fa capire che lavoro faceva il compianto dirigente viola. Si parla di un Italiano che può rimanere, ma il tecnico pare ancora convinto di chiudere a giugno la sua avventura. C'è però ancora più voglia di chiudere vincendo qualcosa per Barone”

E ancora: “Non sono certo sulla destinazione di Italiano: Napoli è un'opzione, ma gli allenatori sono preoccupati di andare a lavorare lì dove non c'è Giuntoli. E non esclude la pista estera. La partita è aperta, così come quella su chi sarà il suo successore. L'identikit è di un giovane, ambizioso, un Italiano-bis per intenderci"