Il deputato del Partito Democratico Federico Gianassi ha parlato dello stadio ‘Artemio Franchi’ e della sua ristrutturazione. Ecco le sue parole a Telegram, puntata su Toscana TV che andrà in onda stasera: “Credo sia del tutto ragionevole che Firenze rientra tra le città che ospiteranno i prossimi Europei. A maggior ragione, dato che il ministro Abodi ha detto che in questo caso avrebbe investito per rifare gli stadi, deve dare uno stimolo”.

E aggiunge: “A fronte di una situazione che riguarda Firenze, dove lo stadio è iper-vincolato dagli organi centrali e non può essere realizzato un progetto specifico, la soluzione messa in campo dal Comune di Firenze è l'unica che ci può concretamente consentire di avere un impianto moderno e al passo coi tempi”.

Sui fischi a Nardella: “Non so il motivo, ma il mondo del tifo viola presenta tante sensibilità diverse, ma com'è giusto che sia. Ho passato tanti anni in Curva, mi ricordo. Per altro, sul tema dello stadio, ho coltivato per anni la speranza che si potesse realizzare un impianto nuovo in un'altra zona. Poi però mi devo confrontare con i fatti e preferisco essere un pragmatico; tra avere tutto o nulla, sono per ottenere il massimo che si può avere in una data situazione”.

E infine: “C'è un progetto concreto con tantissimi soldi in ballo, mancano 55 milioni. Così Firenze può avere uno stadio moderno come tante altre piazze. Perché interrompere e ripartire da zero? Io sarei per andare avanti”.