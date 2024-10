Gosens: "Un esordio come quello di Hummels non lo auguresti a nessuno, mi sentivo incredibilmente dispiaciuto per lui"

Amici, compagni in Nazionale e anche imprenditori in società: sono tutto questo Robin Gosens e Mats Hummels che si sono trovati di fronte da avversari nell'ultimo Fiorentina-Roma, gara vinta 5-1 dai viola e nella quale il centrale tedesco ha fatto il suo esordio in A con tanto di autorete.

“Un esordio da non augurare a nessuno”

"Mi sentivo incredibilmente dispiaciuto per lui - ha detto Gosens - Non sta attraversando un momento molto facile e un esordio così non lo augureresti a nessuno, nemmeno al tuo peggior nemico, figuriamoci a lui".

“E' stato molto sfortunato”

Poi Gosens ha anche aggiunto: “Peccato per Mats. E' stato molto, molto sfortunato. Mi ha detto che si è subito innamorato della città, ma che ovviamente immaginava diversa la sua avventura a livello sportivo. Spero che qualcosa cambi”.