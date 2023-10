Primavera, Juventus-Fiorentina: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Prosegue il Campionato Primavera per una Fiorentina in grave difficoltà, in questo avvio di stagione. La squadra di Galloppa arriva da un brutto stop contro la Lazio ed è attualmente terzultima. Oggi una sfida tutt'altro che banale, contro la Juventus di Paolo Montero.

Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale e con lo spazio per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d'inizio alle ore 13, si gioca al ‘Juventus Center' di Vinovo.

Per seguire la diretta testuale e non perdervi neanche un'emozione dell'incontro, cliccate il tasto F5 o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.