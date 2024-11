Cremonese-Fiorentina 2-4 (5' Rig. Gabbiani, 10' Tarantino, 46' Bertolini, 57' Harder, 67' Gabbiani, 94' Romani)

FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Scuderi, Pongracic (45' Elia), Romani, Trapani (66' Kouadio); Keita, Harder, Ievoli; Bertolini (71' Gudelevicius), Tarantino (71' Braschi), Caprini.

All.: Daniele Galloppa

Per la Fiorentina Primavera, si prospetta un'altra giornata interessante, con possibile ghiotta occasione in classifica. La graduatoria è ancora corta, con tante squadre che agganciano la Viola, la quale però può tornare in cima vista la partita in meno. L'avversario di oggi è la neopromossa Cremonese, tra le sorprese di questo avvio. Fischio d'inizio al centro sportivo ‘Arvedi’ alle ore 13:00.

Fiorentinanews.com seguirà la partita della Fiorentina Primavera con la consueta diretta testuale dell'incontro.

Per non perdervi neanche un'emozione della diretta, aggiornate costantemente la pagina (se utilizzate un dispositivo portatile, cliccando F5).