La Fiorentina monitora una mezzala brasiliana: occhi puntati su Galoppo

RTI Esporte parla di Giuliano Galoppo in uscita dal San Paolo, il sogno di Boca Juniors, Racing e River Plate. Il centrocampista argentino - con passaporto italiano - però vuole giocare in Europa.

Fiorentina su Galoppo

L’agente Gabriele Giuffrida (anche di de Gea e Gudmundsson) sta portando avanti alcune conversazioni con club di molti paesi europei: Belgio, Spagna, Inghilterra, Italia e persino Ucraina. La Fiorentina è fra le società che ha preso informazioni per il classe 1999, anche se ancora non c’è alcuna proposta ufficiale, ma avrebbe già fatto sapere al centrocampista che lo stanno visionando.

La sua situazione contrattuale

Galoppo è alto 1 metro e 79, è una mezzala di piede destro con ottime capacità di inserimento: cresciuto nel Banfield, è arrivato in Brasile nel 2022. Il 25enne ha il contratto in scadenza nel 2027 ma è assai probabile che questo non venga portato a naturale conclusione. Come anticipato in apertura, il classe '99 ha passaporto italiano, dunque non richiederebbe uno slot extra-UE.