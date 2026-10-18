Vanoli: "Il centravanti è solo scelta tattica. Impariamo dagli errori per avere più coraggio, basta andare sotto"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, è stato interevistato da DAZN prima dell'inizio del match contro il Como.

Come si fa ad avere coraggio

"Imparando dagli errori, partendo dal secondo tempo di Genova, dove abbiamo fatto una grandissima frazione di gioco. Siamo una squadra che dobbiamo sempre migliorare, a cominciare dal fatto che siamo sempre andati sotto. Abbiamo presto tanti gol, ma con la palla in nostro possesso abbiamo fatto anche tante cose interessanti".

Centravanti

"Non è una questione di alternanza, si cerca sempre di mettere in campo la migliore formazione. Sono due ragazzi molto disponibili e hanno voglia di mettersi in mostra. E' una scelta solo tattica, noi dobbiamo crescere come squadra e come mentalità".