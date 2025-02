Post partita amaro per alcuni tifosi viola: vandalizzati i pulmini noleggiati per la trasferta a Milano

Avevano fatto discutere i prezzi altissimi del parcheggio a San Siro destinato ai tifosi ospiti in occasione di Inter-Fiorentina. 27,50 euro per veicolo che hanno costretto alcuni tifosi viola a parcheggiare i propri pullmini lontano dallo stadio per raggiungerlo poi in metro.

Al rientro, però, il gruppo di tifosi viola ha trovato i mezzi vandalizzati con le gomme bucate e una scritta piuttosto inequivocabile: “Viola merda”. Un gesto da ricondurre dunque con tutta probabilità ai tifosi nerazzurri, che ha costretto il gruppo di tifosi fiorentini a fare rientro a Firenze con mezzi alternativi.