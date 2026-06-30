UFFICIALE: Colpo in prospettiva, alla Fiorentina arriva Egharevba

La Fiorentina ha acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fortune Egharevba (classe 2010) prelevato dall’Hellas Verona.

Percentuale

Nell’accordo contrattuale stipulato tra i due club, alla società scaligera è stata garantita anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Fratello d'arte

Fortune è fratello di Destiny Egharevba che aveva già vestito la maglia della Fiorentina nelle giovanili viola. Si tratta di una punta centrale però un po' atipica perché adora svariare (non è il centravanti classico).