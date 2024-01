Primavera, Atalanta 0-0 Fiorentina: Dea vicina al vantaggio con Vlahovic. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

15'- Il primo cartellino giallo di Kouadio, che stende Vavassori in ripartenza e si becca il giallo. Lo stesso atalantino poi va a calciare la punizione dai 25 metri che finisce alta.

11'- Occasione per la Fiorentina con la bella idea di Rubino con il filtrante, ma la difesa della Dea respinge

8'- Prima parata anche per Tognetti, che blocca il tiro di Vavassori

5' - L'Atalanta parte forte, viola schiacciati dietro. La prima grande occasione è per il nerazzurro Vlahovic, che calcia a lato con la palla che esce di niente

1' - Inizia la partita!

La Fiorentina Primavera di Galloppa cerca di dare un po' di continuità agli ultimi tre risultati che l'hanno vista raccogliere 4 punti in campionato e qualificarsi per la semifinale di Coppa Italia. Impegno odierno però molto complicato, in casa dell'Atalanta: appuntamento alle 14,30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.