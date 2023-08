Italiano esclude Ikone dai convocati: ecco il motivo dietro l'esclusione del francese

In occasione dell’amichevole di questa sera tra la Fiorentina e l’Ofi Creta è saltata all’occhio l’assenza, sia tra gli undici titolari che tra i panchinari, di Jonathan Ikonè. Dopo non esser sceso in campo ieri contro il Sestri Levanti, ci si aspettava che l’esterno francese potesse giocare, se non titolare, almeno a gara in corso. Ed invece il numero 11 viola non si è visto.

Il motivo di questa esclusione? La causa è relativa ad una condizione fisica ancora non perfetta, a cui nelle ultime ore si è sommato un fastidio ad un’anca. Benchè Ikone sia seguito da vicino da molti club, arabi su tutti, per il momento il giocatore non sembra aver intenzione di lasciare Firenze.