I convocati di Italiano: Mandragora torna a disposizione, Comuzzo invece no. E Bonaventura...

Vincenzo Italiano ha diramato le convocazioni per la sfida di domani alla Salernitana. Presente Rolando Mandragora, che si era fermato per un affaticamento saltando il Genk in Conference. Assente invece Pietro Comuzzo, che quest'oggi è stato utilizzato da Galloppa in Primavera.

Presente poi anche Jack Bonaventura, che dunque ce la fa nonostante i rumours pessimisti delle ultime ore. Di seguito la lista al completo:

Portieri: Terracciano, Christensen, Vannucchi. Difensori: Biraghi, Kayode, Quarta, Milenkovic, Mina, Parisi, N. Pierozzi, Ranieri. Centrocampisti: Arthur, Barak, Maxime Lopez, Infantino, Duncan, Amatucci, Mandragora, Bonaventura. Attaccanti: Sottil, Nzola, Kouame, Beltran, Brekalo, Ikone, Nico Gonzalez.