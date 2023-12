Ferencvaros-Fiorentina: segui la DIRETTA TESTUALE su FiorentinaNews.com

Si torna in campo in Conference League per l'ultima partita dei gironi dell'edizione 2023-24. La Fiorentina sarà di scena a Budapest sul campo del Ferencvaros per assicurarsi il primo posto nel girone e l'accesso immediato agli ottavi di finale. Due risultati utili su tre per i ragazzi di Italiano, che non devono perdere per non lasciare la leadership del girone F ai magiari.

Si parte alle 18:45, con Fiorentinanews.com che come al solito vi dà l'opportunità di seguire la diretta scritta della partita sul proprio sito, con ampio pre e post partita, le pagelle e tutte le parole dei protagonisti a fine gara.

Per rimanere costantemente aggiornati sulla partita, cliccate l’apposito simbolo o il tasto F5 se utilizzate un dispositivo portatile.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; M. Lopez, Mandragora; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Biraghi, Pierozzi, Comuzzo, M. Quarta, Mina, Amatucci, Duncan, Infantino, Ikone, Kouame, Nzola.