FERENCVAROS-FIORENTINA 1-1 (Zachariassen FE 48'; Ranieri FI 73')

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic (C), Ranieri, Parisi; M. Lopez, Mandragora (Kouame 62'); Gonzalez (Ikoné 19'), Barak, Brekalo (Nzola 62'); Beltran. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Biraghi, Pierozzi, Comuzzo, M. Quarta, Mina, Amatucci, Duncan, Infantino.

FINISCE QUI! FERENCVAROS-FIORENTINA TERMINA 1-1!

90' - 3 minuti di recupero!

89' - Su ennesima sponda aerea di Kouame, soluzione frequentemente ricercata dal suo ingresso, Nzola preferisce proteggere il possesso col fisico invece che affondare verso la porta. Continua a girare la Viola.

88' - Due più recupero alla fine. Bruttissima palla persa in mezzo al campo di Ikoné, nulla di fatto.

85' - Tutt'altra partita adesso, la Viola palleggia nella propria metà campo.

81' - Fuorigioco su iniziativa offensiva della Fiorentina. Il Ferencvaros ha rallentato notevolmente dopo il pari viola.

77' - Nzola! Erroraccio dell'attaccante angolano, lo serve bene Kouame con una sponda di testa. Poi il numero 18 viola calcia a lato a botta sicura.

73' - GOOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!!! RANIERI!!! Ci voleva proprio il pareggio viola! Da calcio d'angolo, battuto da Lopez, ne nasce un tocco di Milenkovic deviato; la palla resta lì e Ranieri, puntuale e preciso, tocca in porta e va a festeggiare sotto il settore ospiti. 1-1!

72' - Sponda di Kouame a cercare il colpo di testa di Beltran, deviazione e altro corner.

70' - Lancio di Ranieri verso Nzola che non ci arriva, palla sul fondo. Fiorentina poco pericolosa anche nella ripresa.

66' - Tacco di Nzola per Beltran, che ai 25 metri perde il duello in velocità e si fa rimontare dalla difesa del Ferencvaros. Successiva spinta di Lopez, punizione per gli ungheresi.

65' - Altro cambio per il Ferencvaros. Fuori Civic e dentro Botka.

64' - Paratona di Christensen! Marquinhos brucia Kayode in velocità, Katona cerca il primo palo ma il danese copre bene la porta. Corner.

62' - Doppia sostituzione per la Fiorentina. Escono Brekalo e Mandragora, entrano Kouame e Nzola.

61' - Occasione sprecata dalla Fiorentina! Ikoné non va centralmente per l'inserimento, bensì allarga per Barak che non trova la conclusione e, su un rimpallo, concede il rinvio dal fondo.

59' - Primo cartellino giallo per un giocatore del Ferencvaros, ammonito Ibrahim Cissé.

59' - Prima sostituzione per il Ferencvaros: esce Barbabas Varga, entra Lisztes.

57' - Rischia lo scivolone la Fiorentina: Christensen scivola su retropassaggio di Kayode, poi il danese si rialza e allontana senza troppi problemi.

54' - Ikoné tenta l'inserimento in area con rapidità, conquista un calcio d'angolo. Milenkovic colpisce di testa, pallone di poco a lato.

52' - Christensen blocca un cross di Marquinhos, poi Ikoné liscia completamente un controllo. Ranieri libera nuovamente l'area poco dopo, Viola in sofferenza dopo il vantaggio dei padroni di casa.

48' - GOL DEL FERENCVAROS. ZACHARIASSEN. Ungheresi in vantaggio su situazione di cross, una deviazione di Milenkovic porta il pallone sul sinistro del numero 16 biancoverde che supera Christensen. 1-0, Fiorentina momentaneamente seconda.

47' - Maxime Lopez allontana un cross basso.

46' - Nessun cambio, si riparte con gli stessi ventidue.

46’ - Via alla ripresa! Forza Viola!

45+2' - Finisce il primo tempo! Ferencvaros-Fiorentina 0-0.

45+2' - Non si fanno problemi i giocatori del Ferencvaros a intervenire duramente sui viola. Ranieri reagisce sulla ginocchiata subita da Varga.

45' - Due minuti di recupero.

45' - Parata comoda per Christensen su colpo di testa di Marquinhos, inoffensivo.

44' - Ranieri e Milenkovic chiudono un'iniziativa del Ferencvaros. Si va verso l'ultimo minuto del primo tempo.

40' - Ikoné manca il controllo su un gran pallone di Beltran! Potenziale grande chance per il francese, che però non aggancia.

39' - Ennesimo fallo di Civic, nessun giallo per lui. Punizione per la Fiorentina all'altezza della trequarti sulla sinistra.

36' - Cercato Varga con un lancio in area di rigore di Zachariassen, la conclusione dell'attaccante finisce sul fondo.

34' - Prime due grandi occasioni per il Ferencvaros! Attento e reattivo Christensen, ottima la sua doppia parata. Resta concentrato anche sulla ribattuta, corner per gli ungheresi.

33' - Alto il tiro di Brekalo da fuori area.

31' - Infuriato Milenkovic, che protesta col direttore di gara Godinho. Cerca il colloquio in quanto capitano dopo una doppia trattenuta su Ikoné, ma viene ammonito per proteste.

27' - L'arbitro non tira fuori il cartellino giallo neanche dopo un fallo eclatante ed evidente di Abu Fani su Parisi.

23' - Nella preoccupazione generale per le condizioni di Gonzalez, intanto la Fiorentina conquista un corner che poi non concretizza. La partita regala poche emozioni, fin qui. Purtroppo solo una bruttissima notizia per la Viola.

19' - Sostituzione per la Fiorentina: entra Ikoné al posto di Nico Gonzalez, che esce in barella e in lacrime. Situazione da monitorare.

17' - Si accascia a terra Nico Gonzalez, che chiede immediatamente il cambio. Dolore muscolare fortissimo. Si scalda immediatamente Ikoné.

16' - Provano a costruire Barak e Beltran in area dopo buono spunto di Brekalo, riesce a liberare la difesa ungherese. Evidente il pressing viola, molto intenso soprattutto negli ultimi venti metri.

14' - Fallo su Gonzalez, che si rialza dopo qualche secondo stringendo i denti. Sembra un semplice contatto, il numero 10 viola dà subito segni di ripresa.

11' - Primo corner della gara in favore della Fiorentina, respinto un tiro di Brekalo. Dal calcio d'angolo nasce una conclusione di Barak, che gira a lato del palo.

10' - Cartellino giallo per Mandragora. Subito dopo il tiro, il centrocampista viola è costretto al fallo dopo un brutto passaggio di Brekalo. Il primo ammonito della gara se la prende col compagno.

9' - Mandragora! Primo tentativo a rete della Fiorentina, Dibusz respinge il tiro del numero 38. Poco prima efficace il pressing di Gonzalez in area del Ferencvaros.

7' - Inizio molto bloccato, già tentati un paio di lanci lunghi verso Beltran, soluzione quasi impraticabile per servire al meglio l'argentino.

4' - Fallo di Barak in mezzo al campo, alza troppo la gamba per controllare il pallone e colpisce il volto di un centrocampista ungherese.

2' - Si fa subito vedere Varga, rientrato da titolare per il Ferencvaros dopo circa due mesi di infortunio. Atmosfera rovente a Budapest, con anche quasi 500 tifosi dell'Ujpest a sostenere la Fiorentina.

1’ - Inizia l’ultima gara del girone di Conference League! Forza Viola!

Si torna in campo in Conference League per l'ultima partita dei gironi dell'edizione 2023-24. La Fiorentina sarà di scena a Budapest sul campo del Ferencvaros per assicurarsi il primo posto nel girone e l'accesso immediato agli ottavi di finale. Due risultati utili su tre per i ragazzi di Italiano, che non devono perdere per non lasciare la leadership del girone F ai magiari.

Si parte alle 18:45, con Fiorentinanews.com che come al solito vi dà l'opportunità di seguire la diretta scritta della partita sul proprio sito, con ampio pre e post partita, le pagelle e tutte le parole dei protagonisti a fine gara.