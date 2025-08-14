Fiorentina-Japan University 1-2, Ikegaya ribalta il risultato. Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Torna in campo questa sera la Fiorentina di Stefano Pioli. I Viola sono attesi da un'altra amichevole prestagionale dopo la sconfitta ai rigori di Manchester. Questa volta l'avversario sarà la Japan University, selezione nipponica giunta a Firenze per questo test match contro Kean e compagni. Calcio d'inizio alle ore 20 al Viola Park.
37'
Giapponesi avanti
Giapponesi in vantaggio. Sinistro svirgolato da Yoshimura che diventa un assist per Ikegaya, che mette in fondo al sacco dal limite dell'area piccola viola.
34'
Pioli decide di togliere dal campo Dzeko per far entrare Bianco.
33'
Punizione battuta forte da Matsunaga. Indirizzata verso la porta di De Gea viene deviata in angolo di testa da Dzeko.
30'
Anche Fagioli è costretto a ricorrere alle cattive per fermare una ripartenza di Ueki. Il direttore di gara grazia anche lui da un giallo che, in campionato, sarebbe stato inevitabile.
25'
Gosens entra in azione sulla sinistra, sterza sul destro e crossa morbido per la testa di Dzeko. Para ancora Sato in presa plastica.
20'
Brutto intervento in scivolata di Kean su Ikegaya. Il centravanti viola rischia quantomeno l'ammonizione per questa entrata fuori tempo. Viene graziato dall'arbitro per il fatto che si stia giocando un'amichevole.
18'
Fagioli si ritrova con un buon pallone tra i piedi in area avversaria. Invece di calciare, decide inspiegabilmente di mettere un pallone in mezzo che viene respinto dalla retroguardia della Japan University.
16'
Girata di Ikegaya dal centro dell'area di rigore viola. Gioco facile per De Gea parare la sua conclusione.
14'
Fiorentina vicina al 2-1. Dodo smarca Dzeko, cross morbido dell'attaccante per la testa di Kean, grande parata di Sato che impedisce al pallone di finire dentro.
12'
Dalla punizione, battuta da Fagioli, rimpallo in area, Dodo, ancora lui, arriva a concludere di sinistro dal limite. Pallone deviato che finisce fuori a fil di palo (corner per i viola).
10'
Accelerazione di Dodo sulla destra. Il brasiliano supera Yoshimura che lo stende. Punizione interessante guadagnata.
6'
Cross dalla destra di Dodo, palla respinta da Sato però sui piedi di Gudmundsson, che controlla e tira dal limite. La palla, desttinata ad entrare, viene però intercettata da Kean che prova il grande gol di tacco. Hosoi, praticamente sulla linea di porta, allontana la sfera.
3'
Colpo di testa ravvicinato di Kean dopo un cross di Fagioli, il centravanti viola però non inquadra la porta.
2'
Sohm trova un grande passaggio in profondità per Dodo, che corre come un treno, ma calcia ancora debolmente trovando solo un calcio d'angolo dopo la deviazione del portiere avversario.
1'
Via al secondo tempo. Japan University in possesso del pallone.
46'
Finisce il primo tempo con le due squadre sull'1-1. Al vantaggio di Gudmundsson ha risposto Tsuneto.
45'
La Fiorentina trova una buona combinazione. Uno-due Sohm-Dzeko Sohm, lo svizzero allarga poi per Gosens. Cross basso del tedesco per Dodo che da buona posizione calcia troppo centrale.
42'
Risponde Ueki per la Japan University. Sinistro dal limite dell'area che va sopra la traversa.
41'
Fallo laterale lungo di Gosens, c'è Dzeko che anticipa tutti di testa, ma la sua incornata finisce tra le braccia di Sato.
38'
Corner battuto da Gudmundsson, prolungato da Dzeko per Ranieri che però, contrastato da un avversario, non riesce a calciare in maniera pulita. Blocca Sato.
37'
Kean trova spazio sulla sinistra. Filtrante per l'inserimento di Dzeko che calcia di prima, trovando pero sulla sua strada Hosoi che devia in angolo.
33'
I giapponei pareggiano
Cross dalla sinistra di Yoshimura, raccolto da Tsuneto che da distanza ravvicinata, indisturbato fa centro.
30'
Punizione battuta dalla destra da Fagioli. Palla tesa, messa in area e respinta di pugno da Sato, che anticipa un paio di giocatori viola.
28'
Ancora Matsunaga protagonista. Grande aggancio in area, poi si sposta il pallone e tira. Conclusione centrale, parata da De Gea.
25'
Lancio di Fagioli per Kean, l'attaccante non ci pensa due volte e lascia partire un sinistro al volo dopo il rimbalzo in area del pallone. Parata agevole per Sato.
23'
Retropassaggio avventato per il portiere Sato. L'estremo difensore se la cava, facendo un rischioso dribbling sul pressing di Sohm.
21'
Arriva un'altra conclusione di Matsunaga da appena dentro l'area. Il suo tiro viene deviato e finisce leggermente alto. Pericolo per la porta di De Gea.
16'
GOOOOLLLLL!!!!!
La Fiorentina torna ad affondare dopo l'ottima azione ad inizio gara. Sohm imbeccato in profondità arriva nei pressi della linea di fondo e mette basso per l'accorrente Gudmundsson. Gioco facile per l'islandese che insacca da due passi.
14'
Ritmi lenti al Viola Park, la Fiorentina ancora non spinge più di tanto.
10'
Prolungata azione della Japan University che fa buon possesso palla. Però, per fortuna della Fiorentina, il cross di Yoshimura dalla sinistra è completamente sballato.
8'
Gosens prova lo sfondamento in area sulla sinistra, ma viene fermato sul più bello da un avversario dopo aver vinto un rimpallo.
5'
Bella combinazione della Fiorentina, Dodo dentro l'area per Sohm che fa da sponda per Kean. Il centravanti spara però alto da dentro l'area.
4'
Primo angolo della partita è per i giapponesi. Battuto corto per Matsunaga che calcia da una ventina di metri. De Gea tocca il pallone e lo mette sopra la traversa.
2'
Kean se ne va via di forza sulla destra, mette una palla d'oro per Dodo sotto porta, ma il brasiliano calcia fuori di interno destro.
1'
Si parte, Fiorentina in possesso di palla in questa prima azione del match.
Le squadre stanno per scendere in campo al Viola Park, c'è molta attesa per vedere i giocatori che Pioli ha deciso di schierare dall'inizio. In pratica quella che, in questo momento, possiamo considerare la formazione titolare. Buona affluenza di tifosi sugli spalti.