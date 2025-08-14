Fiorentina-Japan University 1-2, Ikegaya ribalta il risultato. Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Torna in campo questa sera la Fiorentina di Stefano Pioli. I Viola sono attesi da un'altra amichevole prestagionale dopo la sconfitta ai rigori di Manchester. Questa volta l'avversario sarà la Japan University, selezione nipponica giunta a Firenze per questo test match contro Kean e compagni. Calcio d'inizio alle ore 20 al Viola Park.

La nostra DIRETTA

Potete seguire qui la nostra diretta testuale dell'incontro. Le azioni compariranno in automatico. Per vedere invece i commenti degli utenti in tempo reale, ricordatevi di aggiornare la pagina.