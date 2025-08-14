​​
La Fiorentina stecca l'ultima amichevole contro la Japan University: i giapponesi vincono in rimonta al Viola Park

Stefano Del Corona /

Torna in campo questa sera la Fiorentina di Stefano Pioli. I Viola sono attesi da un'altra amichevole prestagionale dopo la sconfitta ai rigori di Manchester. Questa volta l'avversario sarà la Japan University, selezione nipponica giunta a Firenze per questo test match contro Kean e compagni. Calcio d'inizio alle ore 20 al Viola Park.

La nostra DIRETTA 

Potete seguire qui la nostra diretta testuale dell'incontro. Le azioni compariranno in automatico. Per vedere invece i commenti degli utenti in tempo reale, ricordatevi di aggiornare la pagina. 

  • 50'
    match_ended
    Arriva il triplice fischio: la Fiorentina cade per 1-2 contro la Japan University FA. L'undici di Pioli non è apparso particolarmente brillante in quest'ultima uscita amichevole.

  • 47'
    goal
    La Fiorentina accorcia con Dodo, che insacca di testa un bel cross di Fagioli, ma l'assistente segnala il fuorigioco: in assenza di VAR, il risultato rimane 1-2.

  • 45'
    Saranno cinque i minuti di recupero della sfida: giapponesi in controllo della sfera con un possesso propositivo.

  • 43'
    Bianco allarga per Dodo, che trova un cross a cercare Kean: buona chiusura di Ikegaya ad allontanare il pallone.

  • 37'
    goal
    Giapponesi avanti

    Giapponesi in vantaggio. Sinistro svirgolato da Yoshimura che diventa un assist per Ikegaya, che mette in fondo al sacco dal limite dell'area piccola viola. 

  • 34'
    substitution
    Pioli decide di togliere dal campo Dzeko per far entrare Bianco. 

  • 33'
    Punizione battuta forte da Matsunaga. Indirizzata verso la porta di De Gea viene deviata in angolo di testa da Dzeko. 

  • 30'
    Anche Fagioli è costretto a ricorrere alle cattive per fermare una ripartenza di Ueki. Il direttore di gara grazia anche lui da un giallo che, in campionato, sarebbe stato inevitabile. 

  • 25'
    Gosens entra in azione sulla sinistra, sterza sul destro e crossa morbido per la testa di Dzeko. Para ancora Sato in presa plastica. 

  • 20'
    Brutto intervento in scivolata di Kean su Ikegaya. Il centravanti viola rischia quantomeno l'ammonizione per questa entrata fuori tempo. Viene graziato dall'arbitro per il fatto che si stia giocando un'amichevole. 

  • 18'
    Fagioli si ritrova con un buon pallone tra i piedi in area avversaria. Invece di calciare, decide inspiegabilmente di mettere un pallone in mezzo che viene respinto dalla retroguardia della Japan University. 

  • 16'
    Girata di Ikegaya dal centro dell'area di rigore viola. Gioco facile per De Gea parare la sua conclusione. 

  • 14'
    Fiorentina vicina al 2-1. Dodo smarca Dzeko, cross morbido dell'attaccante per la testa di Kean, grande parata di Sato che impedisce al pallone di finire dentro. 

  • 12'
    Dalla punizione, battuta da Fagioli, rimpallo in area, Dodo, ancora lui, arriva a concludere di sinistro dal limite. Pallone deviato che finisce fuori a fil di palo (corner per i viola). 

  • 10'
    Accelerazione di Dodo sulla destra. Il brasiliano supera Yoshimura che lo stende. Punizione interessante guadagnata. 

  • 6'
    Cross dalla destra di Dodo, palla respinta da Sato però sui piedi di Gudmundsson, che controlla e tira dal limite. La palla, desttinata ad entrare, viene però intercettata da Kean che prova il grande gol di tacco. Hosoi, praticamente sulla linea di porta, allontana la sfera. 

  • 3'
    Colpo di testa ravvicinato di Kean dopo un cross di Fagioli, il centravanti viola però non inquadra la porta. 

  • 2'
    Sohm trova un grande passaggio in profondità per Dodo, che corre come un treno, ma calcia ancora debolmente trovando solo un calcio d'angolo dopo la deviazione del portiere avversario. 

  • 1'
    whistle
    Via al secondo tempo. Japan University in possesso del pallone. 

  • 46'
    Finisce il primo tempo con le due squadre sull'1-1. Al vantaggio di Gudmundsson ha risposto Tsuneto. 

  • 45'
    La Fiorentina trova una buona combinazione. Uno-due Sohm-Dzeko Sohm, lo svizzero allarga poi per Gosens. Cross basso del tedesco per Dodo che da buona posizione calcia troppo centrale. 

  • 42'
    Risponde Ueki per la Japan University. Sinistro dal limite dell'area che va sopra la traversa.

  • 41'
    Fallo laterale lungo di Gosens, c'è Dzeko che anticipa tutti di testa, ma la sua incornata finisce tra le braccia di Sato. 

  • 38'
    Corner battuto da Gudmundsson, prolungato da Dzeko per Ranieri che però, contrastato da un avversario, non riesce a calciare in maniera pulita. Blocca Sato. 

  • 37'
    Kean trova spazio sulla sinistra. Filtrante per l'inserimento di Dzeko che calcia di prima, trovando pero sulla sua strada Hosoi che devia in angolo.

  • 33'
    goal
    I giapponei pareggiano

    Cross dalla sinistra di Yoshimura, raccolto da Tsuneto che da distanza ravvicinata, indisturbato fa centro. 

  • 30'
    Punizione battuta dalla destra da Fagioli. Palla tesa, messa in area e respinta di pugno da Sato, che anticipa un paio di giocatori viola. 

  • 28'
    Ancora Matsunaga protagonista. Grande aggancio in area, poi si sposta il pallone e tira. Conclusione centrale, parata da De Gea. 

  • 25'
    Lancio di Fagioli per Kean, l'attaccante non ci pensa due volte e lascia partire un sinistro al volo dopo il rimbalzo in area del pallone. Parata agevole per Sato. 

  • 23'
    Retropassaggio avventato per il portiere Sato. L'estremo difensore se la cava, facendo un rischioso dribbling sul pressing di Sohm. 

  • 21'
    Arriva un'altra conclusione di Matsunaga da appena dentro l'area. Il suo tiro viene deviato e finisce leggermente alto. Pericolo per la porta di De Gea. 

  • 16'
    goal
    GOOOOLLLLL!!!!!

    La Fiorentina torna ad affondare dopo l'ottima azione ad inizio gara. Sohm imbeccato in profondità arriva nei pressi della linea di fondo e mette basso per l'accorrente Gudmundsson. Gioco facile per l'islandese che insacca da due passi. 

  • 14'
    Ritmi lenti al Viola Park, la Fiorentina ancora non spinge più di tanto.

  • 10'
    Prolungata azione della Japan University che fa buon possesso palla. Però, per fortuna della Fiorentina, il cross di Yoshimura dalla sinistra è completamente sballato. 

  • 8'
    Gosens prova lo sfondamento in area sulla sinistra, ma viene fermato sul più bello da un avversario dopo aver vinto un rimpallo. 

  • 5'
    Bella combinazione della Fiorentina, Dodo dentro l'area per Sohm che fa da sponda per Kean. Il centravanti spara però alto da dentro l'area. 

  • 4'
    Primo angolo della partita è per i giapponesi. Battuto corto per Matsunaga che calcia da una ventina di metri. De Gea tocca il pallone e lo mette sopra la traversa. 

  • 2'
    Kean se ne va via di forza sulla destra, mette una palla d'oro per Dodo sotto porta, ma il brasiliano calcia fuori di interno destro. 

  • 1'
    whistle
    Si parte, Fiorentina in possesso di palla in questa prima azione del match. 

    Le squadre stanno per scendere in campo al Viola Park, c'è molta attesa per vedere i giocatori che Pioli ha deciso di schierare dall'inizio. In pratica quella che, in questo momento, possiamo considerare la formazione titolare. Buona affluenza di tifosi sugli spalti. 

