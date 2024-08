Mentre si attendono novità per De Gea, la Fiorentina chiede informazioni per un portiere italiano

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo portiere da affiancare molto probabilmente a Pietro Terracciano. In attesa di novità sulla trattativa che potrebbe portare a Firenze De Gea da svincolato, la società viola avrebbe fatto alcuni sondaggi anche per un altro profilo.

Secondo quanto riporta Radio Crc, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni per Alex Meret, numero uno dal Napoli. Conte vorrebbe un giocatore con altre caratteristiche per quel ruolo ma la priorità per i viola rimane l'ex Manchester United.