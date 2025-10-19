​​

La Fiorentina si fa rimontare dal Milan e resta ancora senza vittorie in Serie A

David Fabbri /

David Fabbri /

Milan-Fiorentina 2-1 (55' Gosens, 62', 85' rig. Leao)

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora (88' Dzeko), Nicolussi C. (88' Sohm), Gosens (68' Parisi); Fagioli, Fazzini (68' Gudmundsson); Kean (76' Piccoli).

 

  • 96'
    • 96'

    Finisce qua: la Fiorentina si fa rimontare dal Milan per 2-1 e rimane ancora senza gare vinte in questo campionato.

  • 96'
    • 96'

    Ultimo pallone per la Fiorentina, Pongracic prova la conclusione calciando altissimo.

  • 93'
    • 93'

    Fofana va al tiro in area, chiude la difesa viola sulla conclusione del centrocampista del Milan.

  • 92'
    substitution
    • 92'

    Un altro cambio nel Milan: esce Leao, va in campo Balentien. 

  • 90'
    • 90'

    Assegnati 6 minuti di recupero.

  • 89'
    substitution
    • 89'

    Cambio nel Milan: esce Saelemaekers, si copre Allegri inserendo De Winter.

  • 89'
    • 89'

    Dodô va al tiro in area ma colpisce un avversario.

  • 88'
    • 88'

    Cambi nella Fiorentina: escono Mandragora e Nicolussi Caviglia, tocca a Dzeko e Sohm.

  • 88'
    yellow_card
    • 88'

    Ammonito Ranieri per proteste.

  • 85'
    goal
    • 85'

    Gol del Milan

    Dal dischetto si presenta Leao: pallone da una parte, De Gea dall'altra e il Milan fa il 2-1.

  • 84'
    yellow_card
    • 84'

    Calcio di rigore per il Milan!

    Dopo aver riguardato l'azione l'arbitro ha deciso: calcio di rigore per il Milan, ammonito Parisi.

  • 81'
    • 81'

    Trattenuta di Parisi su Gimenez in area, il VAR sta revisionando l'azione.

  • 79'
    • 79'

    Sta giocando soltanto il Milan ora, la Fiorentina è tutta in fase difensiva.

  • 76'
    substitution
    • 76'

    Cambio nella Fiorentina: esce Kean, va in campo Piccoli.

  • 74'
    • 74'

    Occasione per il Milan!

    Cross di Bartesaghi in area, zampata di Gimenez e De Gea compie una grande parata salvando la porta viola.

  • 74'
    • 74'

    Tenta la conclusione da fuori Dodô, pallone che finisce alto.

  • 73'
    yellow_card
    • 73'

    Ammonito Tomori per fallo commesso su Parisi.

  • 70'
    • 70'

    Punizione calciata da Modric, va di testa Gimenenz mandando fuori il pallone.

  • 68'
    substitution
    • 68'

    Doppio cambio per la Fiorentina: escono Gosens e Fazzini, vanno in campo Parisi e Gudmundsson.

  • 65'
    • 65'

    Milan che ora gioca il pallone più velocemente, deve riorganizzarsi in campo la Fiorentina.

  • 62'
    • 62'

    Segna il Milan

    Gol del Milan. Pavlovic serve Leao che dalla distanza calcia sul secondo palo e sigla il pareggio. Da segnalare che la Fiorentina era rimasta in dieci con Ranieri a bordocampo che stava per rientrare dopo il colpo in faccia subito poco prima.

  • 59'
    yellow_card
    • 59'

    Ammonito Fofana per una sbracciata su Ranieri.

  • 57'
    substitution
    • 57'

    Cambio nel Milan: esce Athekame, va in campo Gimenez.

  • 55'
    goal
    • 55'

    GOL DELLA FIORENTINA!!!

    GOOOOL!!! GOSENS!!! Sventagliata di Fagioli, Ranieri spizza in area il pallone, sbaglia l'intervento Gabbia e il pallone arriva al terzino viola che sottoporta non sbaglia! 0-1 per la Fiorentina!

  • 53'
    yellow_card
    • 53'

    Ammonito Nicolussi Caviglia per fallo commesso su Ricci.

  • 52'
    • 52'

    Ci prova Nicolussi Caviglia!

    Nicolussi Caviglia ci prova dalla distanza, pallone che esce sul fondo. Prima conclusione della Fiorentina verso la porta difesa da Maignan.

  • 49'
    yellow_card
    • 49'

    Il primo ammonito della gara è Athekame che irrompe fallosamente su Gosens.

  • 48'
    • 48'

    Lancio di Nicolussi Caviglia per Kean che però non intuisce subito il passaggio per lui.

  • 45'
    • 45'

    Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per le due squadre. 

  • 46'
    • 46'

    Il primo tempo finisce sullo 0-0 tra Milan e Fiorentina.

  • 45'
    • 45'

    Ci sarà un minuto di recupero.

  • 45'
    • 45'

    Va al tiro Saelemaekers, conclusione totalmente sballata.

  • 42'
    • 42'

    Prova la conclusione sul secondo palo Athekame, pallone che esce sul fondo.

  • 40'
    • 40'

    Kean va a fare pressing su Maignan, il quale però nasconde il pallone con una finta e fa riavviare l'azione del Milan. 

  • 38'
    • 38'

    Contropiede di Leao che va in area viola prova a saltare Pablo Marì, ma quest'ultimo compie una grade chiusura su di lui.

  • 35'
    • 35'

    Cross di Dodô in area, allontana Fofana ma poi l'arbitro ferma il gioco con Ricci a terra dopo uno scontro in campo con il compagno di squadra Gabbia.

  • 32'
    • 32'

    Altra occasione per il Milan

    Modric serve a sinistra Athekame che va al cross per Leo, il quale non colpisce come si deve il pallone a un passo dalla porta viola.

  • 29'
    • 29'

    Milan che gioca veloce il pallone adesso, deve essere più rapida anche la Fiorentina nella costruzione.

  • 26'
    • 26'

    Kean cerca di portare il pallone in area rossonera, ma si ritrova troppo solo e quattro difensori avversari addosso.

  • 23'
    • 23'

    Pavlovic svirgola il pallone in angolo, dalla bandierina va Nicolussi Caviglia ma il Milan chiude anche sul successivo rimpallo.

  • 20'
    • 20'

    Occasione per il Milan

    Rimpallo in area a seguito di un calcio di punizione, si ritrova il pallone sui piedi Pavlovic che calcia alto da due passi.

  • 17'
    • 17'

    Rimessa lunga di Dodô ma Pablo Marì commette fallo in attacco su Pavlovic.

  • 14'
    • 14'

    Dodô ruba il pallone a Saelemaekers e lancia il pallone per Kean che aggancia, tocco decisivo di Gabbia che chiude l'azione dei viola.

  • 14'
    • 14'

    Possesso palla del Milan, che prova ad esplorare la metà campo viola per arrivare in area.

  • 11'
    • 11'

    Squadre attente e compatte per il momento, con la Fiorentina che quando può imposta in verticale sull'asse del centrocampo.

  • 8'
    • 8'

    Fiorentina che prova a palleggiare nella metà campo del Milan, ma Bartesaghi chiude sul lancio lungo dal centrocampo per Dodô.

  • 5'
    • 5'

    Punizione calciata da Bartesaghi, sul rimpallo va Tomori che calcia altissimo.

  • 3'
    • 3'

    Possesso palla del Milan, che conquista un calcio di punizione sulla sinistra.

  • 1'
    • 1'

    Inizia la gara! Forza viola!

