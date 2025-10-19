La Fiorentina si fa rimontare dal Milan e resta ancora senza vittorie in Serie A
Milan-Fiorentina 2-1 (55' Gosens, 62', 85' rig. Leao)
Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora (88' Dzeko), Nicolussi C. (88' Sohm), Gosens (68' Parisi); Fagioli, Fazzini (68' Gudmundsson); Kean (76' Piccoli).
-
96'
Finisce qua: la Fiorentina si fa rimontare dal Milan per 2-1 e rimane ancora senza gare vinte in questo campionato.
-
96'
Ultimo pallone per la Fiorentina, Pongracic prova la conclusione calciando altissimo.
-
93'
Fofana va al tiro in area, chiude la difesa viola sulla conclusione del centrocampista del Milan.
-
92'
Un altro cambio nel Milan: esce Leao, va in campo Balentien.
-
90'
Assegnati 6 minuti di recupero.
-
89'
Cambio nel Milan: esce Saelemaekers, si copre Allegri inserendo De Winter.
-
89'
Dodô va al tiro in area ma colpisce un avversario.
-
88'
Cambi nella Fiorentina: escono Mandragora e Nicolussi Caviglia, tocca a Dzeko e Sohm.
-
88'
Ammonito Ranieri per proteste.
-
85'
Gol del Milan
Dal dischetto si presenta Leao: pallone da una parte, De Gea dall'altra e il Milan fa il 2-1.
-
84'
Calcio di rigore per il Milan!
Dopo aver riguardato l'azione l'arbitro ha deciso: calcio di rigore per il Milan, ammonito Parisi.
-
81'
Trattenuta di Parisi su Gimenez in area, il VAR sta revisionando l'azione.
-
79'
Sta giocando soltanto il Milan ora, la Fiorentina è tutta in fase difensiva.
-
76'
Cambio nella Fiorentina: esce Kean, va in campo Piccoli.
-
74'
Occasione per il Milan!
Cross di Bartesaghi in area, zampata di Gimenez e De Gea compie una grande parata salvando la porta viola.
-
74'
Tenta la conclusione da fuori Dodô, pallone che finisce alto.
-
73'
Ammonito Tomori per fallo commesso su Parisi.
-
70'
Punizione calciata da Modric, va di testa Gimenenz mandando fuori il pallone.
-
68'
Doppio cambio per la Fiorentina: escono Gosens e Fazzini, vanno in campo Parisi e Gudmundsson.
-
65'
Milan che ora gioca il pallone più velocemente, deve riorganizzarsi in campo la Fiorentina.
-
62'
Segna il Milan
Gol del Milan. Pavlovic serve Leao che dalla distanza calcia sul secondo palo e sigla il pareggio. Da segnalare che la Fiorentina era rimasta in dieci con Ranieri a bordocampo che stava per rientrare dopo il colpo in faccia subito poco prima.
-
59'
Ammonito Fofana per una sbracciata su Ranieri.
-
57'
Cambio nel Milan: esce Athekame, va in campo Gimenez.
-
55'
GOL DELLA FIORENTINA!!!
GOOOOL!!! GOSENS!!! Sventagliata di Fagioli, Ranieri spizza in area il pallone, sbaglia l'intervento Gabbia e il pallone arriva al terzino viola che sottoporta non sbaglia! 0-1 per la Fiorentina!
-
53'
Ammonito Nicolussi Caviglia per fallo commesso su Ricci.
-
52'
Ci prova Nicolussi Caviglia!
Nicolussi Caviglia ci prova dalla distanza, pallone che esce sul fondo. Prima conclusione della Fiorentina verso la porta difesa da Maignan.
-
49'
Il primo ammonito della gara è Athekame che irrompe fallosamente su Gosens.
-
48'
Lancio di Nicolussi Caviglia per Kean che però non intuisce subito il passaggio per lui.
-
45'
Il secondo tempo inizia senza nessun cambio per le due squadre.
-
46'
Il primo tempo finisce sullo 0-0 tra Milan e Fiorentina.
-
45'
Ci sarà un minuto di recupero.
-
45'
Va al tiro Saelemaekers, conclusione totalmente sballata.
-
42'
Prova la conclusione sul secondo palo Athekame, pallone che esce sul fondo.
-
40'
Kean va a fare pressing su Maignan, il quale però nasconde il pallone con una finta e fa riavviare l'azione del Milan.
-
38'
Contropiede di Leao che va in area viola prova a saltare Pablo Marì, ma quest'ultimo compie una grade chiusura su di lui.
-
35'
Cross di Dodô in area, allontana Fofana ma poi l'arbitro ferma il gioco con Ricci a terra dopo uno scontro in campo con il compagno di squadra Gabbia.
-
32'
Altra occasione per il Milan
Modric serve a sinistra Athekame che va al cross per Leo, il quale non colpisce come si deve il pallone a un passo dalla porta viola.
-
29'
Milan che gioca veloce il pallone adesso, deve essere più rapida anche la Fiorentina nella costruzione.
-
26'
Kean cerca di portare il pallone in area rossonera, ma si ritrova troppo solo e quattro difensori avversari addosso.
-
23'
Pavlovic svirgola il pallone in angolo, dalla bandierina va Nicolussi Caviglia ma il Milan chiude anche sul successivo rimpallo.
-
20'
Occasione per il Milan
Rimpallo in area a seguito di un calcio di punizione, si ritrova il pallone sui piedi Pavlovic che calcia alto da due passi.
-
17'
Rimessa lunga di Dodô ma Pablo Marì commette fallo in attacco su Pavlovic.
-
14'
Dodô ruba il pallone a Saelemaekers e lancia il pallone per Kean che aggancia, tocco decisivo di Gabbia che chiude l'azione dei viola.
-
14'
Possesso palla del Milan, che prova ad esplorare la metà campo viola per arrivare in area.
-
11'
Squadre attente e compatte per il momento, con la Fiorentina che quando può imposta in verticale sull'asse del centrocampo.
-
8'
Fiorentina che prova a palleggiare nella metà campo del Milan, ma Bartesaghi chiude sul lancio lungo dal centrocampo per Dodô.
-
5'
Punizione calciata da Bartesaghi, sul rimpallo va Tomori che calcia altissimo.
-
3'
Possesso palla del Milan, che conquista un calcio di punizione sulla sinistra.
-
1'
Inizia la gara! Forza viola!