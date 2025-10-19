Milan-Fiorentina 0-0 all'intervallo: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Milan-Fiorentina 0-0
Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Fagioli, Fazzini; Kean.
-
46'
Il primo tempo finisce sullo 0-0 tra Milan e Fiorentina.
-
45'
Ci sarà un minuto di recupero.
-
45'
Va al tiro Saelemaekers, conclusione totalmente sballata.
-
42'
Prova la conclusione sul secondo palo Athekame, pallone che esce sul fondo.
-
40'
Kean va a fare pressing su Maignan, il quale però nasconde il pallone con una finta e fa riavviare l'azione del Milan.
-
38'
Contropiede di Leao che va in area viola prova a saltare Pablo Marì, ma quest'ultimo compie una grade chiusura su di lui.
-
35'
Cross di Dodô in area, allontana Fofana ma poi l'arbitro ferma il gioco con Ricci a terra dopo uno scontro in campo con il compagno di squadra Gabbia.
-
32'
Altra occasione per il Milan
Modric serve a sinistra Athekame che va al cross per Leo, il quale non colpisce come si deve il pallone a un passo dalla porta viola.
-
29'
Milan che gioca veloce il pallone adesso, deve essere più rapida anche la Fiorentina nella costruzione.
-
26'
Kean cerca di portare il pallone in area rossonera, ma si ritrova troppo solo e quattro difensori avversari addosso.
-
23'
Pavlovic svirgola il pallone in angolo, dalla bandierina va Nicolussi Caviglia ma il Milan chiude anche sul successivo rimpallo.
-
20'
Occasione per il Milan
Rimpallo in area a seguito di un calcio di punizione, si ritrova il pallone sui piedi Pavlovic che calcia alto da due passi.
-
17'
Rimessa lunga di Dodô ma Pablo Marì commette fallo in attacco su Pavlovic.
-
14'
Dodô ruba il pallone a Saelemaekers e lancia il pallone per Kean che aggancia, tocco decisivo di Gabbia che chiude l'azione dei viola.
-
14'
Possesso palla del Milan, che prova ad esplorare la metà campo viola per arrivare in area.
-
11'
Squadre attente e compatte per il momento, con la Fiorentina che quando può imposta in verticale sull'asse del centrocampo.
-
8'
Fiorentina che prova a palleggiare nella metà campo del Milan, ma Bartesaghi chiude sul lancio lungo dal centrocampo per Dodô.
-
5'
Punizione calciata da Bartesaghi, sul rimpallo va Tomori che calcia altissimo.
-
3'
Possesso palla del Milan, che conquista un calcio di punizione sulla sinistra.
-
1'
Inizia la gara! Forza viola!