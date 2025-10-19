​​

header logo

LIVE

Milan-Fiorentina 0-0 all'intervallo: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Redazione /

Redazione /

Milan-Fiorentina 0-0

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi C., Gosens; Fagioli, Fazzini; Kean.

 

  • 46'
    Share Link

    Il primo tempo finisce sullo 0-0 tra Milan e Fiorentina.

  • 45'
    Share Link

    Ci sarà un minuto di recupero.

  • 45'
    Share Link

    Va al tiro Saelemaekers, conclusione totalmente sballata.

  • 42'
    Share Link

    Prova la conclusione sul secondo palo Athekame, pallone che esce sul fondo.

  • 40'
    Share Link

    Kean va a fare pressing su Maignan, il quale però nasconde il pallone con una finta e fa riavviare l'azione del Milan. 

  • 38'
    Share Link

    Contropiede di Leao che va in area viola prova a saltare Pablo Marì, ma quest'ultimo compie una grade chiusura su di lui.

  • 35'
    Share Link

    Cross di Dodô in area, allontana Fofana ma poi l'arbitro ferma il gioco con Ricci a terra dopo uno scontro in campo con il compagno di squadra Gabbia.

  • 32'
    Share Link

    Altra occasione per il Milan

    Modric serve a sinistra Athekame che va al cross per Leo, il quale non colpisce come si deve il pallone a un passo dalla porta viola.

  • 29'
    Share Link

    Milan che gioca veloce il pallone adesso, deve essere più rapida anche la Fiorentina nella costruzione.

  • 26'
    Share Link

    Kean cerca di portare il pallone in area rossonera, ma si ritrova troppo solo e quattro difensori avversari addosso.

  • 23'
    Share Link

    Pavlovic svirgola il pallone in angolo, dalla bandierina va Nicolussi Caviglia ma il Milan chiude anche sul successivo rimpallo.

  • 20'
    Share Link

    Occasione per il Milan

    Rimpallo in area a seguito di un calcio di punizione, si ritrova il pallone sui piedi Pavlovic che calcia alto da due passi.

  • 17'
    Share Link

    Rimessa lunga di Dodô ma Pablo Marì commette fallo in attacco su Pavlovic.

  • 14'
    Share Link

    Dodô ruba il pallone a Saelemaekers e lancia il pallone per Kean che aggancia, tocco decisivo di Gabbia che chiude l'azione dei viola.

  • 14'
    Share Link

    Possesso palla del Milan, che prova ad esplorare la metà campo viola per arrivare in area.

  • 11'
    Share Link

    Squadre attente e compatte per il momento, con la Fiorentina che quando può imposta in verticale sull'asse del centrocampo.

  • 8'
    Share Link

    Fiorentina che prova a palleggiare nella metà campo del Milan, ma Bartesaghi chiude sul lancio lungo dal centrocampo per Dodô.

  • 5'
    Share Link

    Punizione calciata da Bartesaghi, sul rimpallo va Tomori che calcia altissimo.

  • 3'
    Share Link

    Possesso palla del Milan, che conquista un calcio di punizione sulla sinistra.

  • 1'
    Share Link

    Inizia la gara! Forza viola!

Notizie correlate
💬 Commenti (32)