La desolante sconfitta di Genova porta conseguenze: Juventus in ritiro fino al Napoli

Oggi c'è stato un confronto tra i giocatori della Juventus e Giovanni Carnevali alla Continassa. Come apprende l'Ansa, il dirigente bianconero ha tenuto a rapporto i calciatori reduci dalla brutta sconfitta a Marassi contro il Genoa, che ha vinto così la terza partita di fila in casa, dopo quelle con Fiorentina e Venezia. La richiesta è chiara, serve un cambio di rotta immediato con Luciano Spalletti alla guida.

Squadra in ritiro

Inoltre, su decisione dell'allenatore toscano, condivisa con la società, la Juventus resterà in ritiro alla Continassa da domani sera fino all'appuntamento di domenica alle 20.45 allo Stadium contro il Napoli.

Clima teso

Quindi, prima della sosta per le nazionali la squadra bianconera se la vedrà al Franchi contro la Fiorentina… ma è da capire se ci sarà ancora Luciano Spalletti in panchina.